Η ιατρική δραματική σειρά «The Resident», εστιάζει στις ζωές των εργαζομένων του Chastain Park Memorial Hospital, καθώς προσπαθούν να σώσουν τους ασθενείς, χωρίς να εγκαταλείπουν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου στις 19.25, με νέα επεισόδια καθημερινά την ίδια ώρα στο FX. Το FX είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV. Η σειρά είναι επίσης διαθέσιμη στο Disney+. Μάθετε περισσότερα στο www.fxchannel.gr και στο www.disneyplus.com.

Η σειρά «The Resident» ακολουθεί τον Ματ Ζούκρι (The Good Wife), έναν νέο ειδικευόμενο γιατρό, κατά την εκπαίδευσή του σε ένα νοσοκομείο της Ατλάντα και αποκαλύπτει την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Ο Κόνραντ Χόκινς, ένας από τους καλύτερους γιατρούς του νοσοκομείου Chastain Park Memorial Hospital, προτιμά να ενεργεί αντισυμβατικά και θεωρεί προσωπικό του χρέος να καταρρίπτει τις ρομαντικές αυταπάτες των πρωτοετών ειδικευόμενων. Ο δρ Ντέβον Πραβές είναι ένας αθώος ιδεαλιστής που βασίζεται στις ηθικές αξίες του, αλλά με τη βοήθεια του Κόνραντ, αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι η άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος είναι μια επιχείρηση σαν όλες τις άλλες, με όχι και τόσο ευγενικούς ασθενείς ούτε αλάνθαστους γιατρούς.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΕΙΡΑΣ « THE RESIDENT » ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 19.25 ΣΤΟ FX