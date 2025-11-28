Η ταινία μικρού μήκους, «Τα Καλύτερα Χριστούγεννα Όλων των Εποχών», αποτυπώνει τη δύναμη της φαντασίας και της φιλίας κατά τη διάρκεια αυτής της μαγικής εποχής.

Ο Πάνος Μουζουράκης, δίνει τη φωνή του στον χαρακτήρα της Ζωγραφιάς (Doodle), στη μεταγλωττισμένη έκδοση της ταινίας.

Η Disney προσκαλεί το κοινό σε μια νέα, τρυφερή, πρωτότυπη ιστορία, με την ταινία μικρού μήκους «Τα Καλύτερα Χριστούγεννα Όλων των Εποχών», σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ® Taika Waititi. Ο Πάνος Μουζουράκης, δίνει τη φωνή του στον χαρακτήρα της Ζωγραφιάς (Doodle), στη μεταγλωττισμένη έκδοση της ταινίας. Η ταινία είναι τώρα διαθέσιμη στο Disney+ και διαδικτυακά.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ένα μικρό κορίτσι και η ζωγραφιά της, η οποία ζωντανεύει ανήμερα τα Χριστούγεννα, αφού ο Άγιος Βασίλης μπερδεύει τη ζωγραφιά της στο γράμμα της προς εκείνον, με ευχή για τις γιορτές. Η ταινία μικρού μήκους ξετυλίγει μια μαγευτική ιστορία φιλίας ανάμεσα στο μικρό κορίτσι και το ζωντανό δημιούργημα της φαντασίας της, με τη μοναδική αφήγηση της Disney, η οποία κλείνει με ένα συγκινητικό μήνυμα προς τους θεατές: «Κάντε τις γιορτές κάποιου μαγικές».

Η ταινία «Τα Καλύτερα Χριστούγεννα Όλων των Εποχών», έρχεται σε συνέχεια της ταινίας μικρού μήκους της Disney της περασμένης χρονιάς, «Το Αγόρι και το Χταπόδι», η οποία είχε προταθεί για βραβείο Emmy®, επίσης σε σκηνοθεσία του ταλαντούχου Taika Waititi. Ο Waititi έχει πολλαπλές συνεργασίες με τη Disney, μεταξύ των οποίων τα «Thor: Ragnarok» (2017) και «Thor: Love and Thunder» (2022) από τα Marvel Studios, καθώς και το «Τζότζο» (2019) της Searchlight Pictures, για το οποίο τιμήθηκε με Όσκαρ® Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου.

«Αυτό που κάνει αυτή την ιστορία μοναδικά Disney είναι το γεγονός ότι διαδραματίζεται μέσα στον κόσμο ενός παιδιού. Είναι η ιστορία ενός παιδιού και του νέου της καλύτερου φίλου, καθώς πορεύονται μαζί μέσα σε έναν σύνθετο κόσμο, βασιζόμενοι αποκλειστικά στη δύναμη της φιλίας και της φαντασίας», δήλωσε ο Taika Waititi.

Ο καταξιωμένος animator των Walt Disney Animation Studios, Eric Goldberg, ο δημιουργός αγαπημένων χαρακτήρων της Disney, όπως το Τζίνι στην ταινία «Αλαντίν» (1992), συμμετείχε ως σύμβουλος στην παραγωγή της μικρού μήκους ταινίας, σε συνεργασία με τα Untold Studios, Hungryman και το creative agency adam&eveDDB.

«Οι ιστορίες της Disney ανέκαθεν αποτελούσαν πηγή συντροφικότητας, θαυμασμού και χαράς, ιδιαίτερα την περίοδο των γιορτών», δήλωσε η Joanna Balikian, Disney Senior Vice President, Brand Management. Με την ταινία «Τα Καλύτερα Χριστούγεννα Όλων των Εποχών», επιδιώξαμε να αποτυπώσουμε το διαχρονικό πνεύμα φιλίας, οικογένειας και φαντασίας που ενώνει γενιές και κάνει τις γιορτές μαγικές».

Από τις εποχικές ιστορίες έως το πνεύμα της προσφοράς, η Disney φέτος εμπνέει τους θαυμαστές και το κοινό να προσφέρουν «Τα Καλύτερα Χριστούγεννα Όλων των Εποχών». Για γενιές ολόκληρες, η Disney αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της οικογενειακής ζωής κατά την περίοδο των γιορτών, δημιουργώντας πολύτιμες αναμνήσεις για μια ζωή. Οι fans σε όλο τον κόσμο, μπορούν να γιορτάσουν με τη Disney στα θεματικά πάρκα της, στα καταστήματα Disney, στον βραβευμένο στόλο των κρουαζιερόπλοιων της, ή παρακολουθώντας διαχρονικά κλασικά έργα στο Disney+, όπως το «Μόνος στο Σπίτι» (1990), αλλά και νέες, συναρπαστικές ταινίες όπως το «Jonas: Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», με το εμβληματικό τρίο Kevin, Joe και Nick Jonas, που είναι τώρα διαθέσιμο.