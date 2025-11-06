Κυριακή 9/11 (22:00) στο Novacinema1 με τους Jude Law, Vanessa Kirby, Ana de Armas, Daniel Bruhl σε σκηνοθεσία του Ron Howard

Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Tη βιογραφική ταινία «Eden» (2024, διάρκειας 129’) με τους Jude Law, Vanessa Kirby, Ana de Armas, Daniel Bruhl σε σκηνοθεσία του Ron Howard θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Μακριά από τον πολιτισμό, ένα ριζοσπαστικό πείραμα για την επίτευξη της τέλειας ζωής γίνεται εφιάλτης. Ο αγώνας για επιβίωση οδηγεί μια ομάδα ιδεαλιστών σε πρωτόγονο χάος. Μην χάσετε την συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 9/11 (22:00)!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.