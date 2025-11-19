-
Κυριακή 23/11 (22:00) στο Novacinema1 με τους Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello σε σκηνοθεσία του Walter Salles
-
Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!
Tην αληθινή ιστορία «I’m still here» («Είμαι ακόμη εδώ», 2024, διάρκειας 131’) που απέσπασε το Oscar καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας με τους Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello σε σκηνοθεσία του Walter Salles θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!
Στη Βραζιλία του ’70, μια γυναίκα μάχεται το στρατιωτικό καθεστώς μετά την εξαφάνιση του άντρα της. Ο αγώνας της γίνεται η συγκλονιστική φωνή ενός ολόκληρου έθνους. Μην χάσετε την συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 23/11 (22:00)!
Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
