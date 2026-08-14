Την αληθινή ιστορία «Not Without Hope» (2025, διάρκειας 121’) με τους Josh Duhamel, Zachary Levi, Marshall Cook και σκηνοθεσία του Joe Carnahan θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 16 Αυγούστου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Τέσσερις φίλοι ξεκινούν για ψάρεμα, όμως μια καταιγίδα ανατρέπει το σκάφος. Παγιδευμένοι για μέρες στη θάλασσα, παλεύουν με την εξάντληση, την πείνα και τα κύματα, ενώ οι διασώστες τούς αναζητούν. Μην χάσετε τη καθηλωτική συνέχεια την Κυριακή 16/8 (22:00).

Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!