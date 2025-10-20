H νέα, σκοτεινή και γεμάτη αγωνία σκανδιναβική σειρά μυστηρίου, «To Cook a Bear» και η νέα μίνι σειρά, «Μέρντοχ: Θάνατος Μέσα στην Οικογένεια», εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, είναι τώρα διαθέσιμες, αποκλειστικά στο Disney+. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com

«To Cook a Bear»

Πρωτότυπη σειρά, τώρα διαθέσιμη στο Disney+

Στη Βόρεια Σουηδία, το 1852, ένας νέος πάστορας και η οικογένειά του φτάνουν στο απομονωμένο χωριό, Σένγκις. Η πίστη του στη δικαιοσύνη και την αλλαγή τον φέρνει αντιμέτωπο με την τοπική ελίτ, καθώς τα φλογερά του κηρύγματα δίνουν ελπίδα για μια καλύτερη ζωή στους φτωχούς αγρότες. Ταυτόχρονα, σημειώνονται εξαφανίσεις και κυκλοφορούν φήμες για επιθέσεις από αρκούδες. Ο πάστορας και ο θετός του γιος, Σάμι, γνωστός ως Γιούσι, κάνουν μια φρικτή ανακάλυψη που συγκλονίζει την κοινότητα. Απαγορευμένοι έρωτες, πάλη για εξουσία και ακραία βία οδηγούν το χωριό σε μία βίαιη αναμέτρηση όπου κανείς δεν είναι ασφαλής. Έως πού είναι πρόθυμοι να φτάσουν οι χωρικοί προκειμένου να προστατέψουν τους εαυτούς τους; Πού βρίσκεται η γραμμή που χωρίζει τη δικαιοσύνη από την εκδίκηση;

«Μέρντοχ: Θάνατος Μέσα στην Οικογένεια»

Πρωτότυπη σειρά, τώρα διαθέσιμη στο Disney+

Η Μάγκι και ο Άλεξ, μέλη μιας πανίσχυρης νομικής δυναστείας στη Νότια Καρολίνα, ζουν μια ζωή πλούτου και προνομίων. Όταν, όμως, ο γιος τους, ο Πολ, εμπλέκεται σε ένα μοιραίο ναυτικό δυστύχημα, η οικογένεια δοκιμάζεται σκληρά. Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως και η σύνδεση της οικογένειας με αρκετούς μυστηριώδεις θανάτους απειλεί όλα όσα η Μάγκι και ο Άλεξ θεωρούν πολύτιμα. Η σειρά είναι βασισμένη στο δημοφιλές podcast «Murdaugh Murders».

