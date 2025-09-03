H νέα, πρωτότυπη, κωμική σειρά, «Chad Powers», με πρωταγωνιστή τον Glen Powell, κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά στο Disney+, με δυο επεισόδια διαθέσιμα. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com

Οκτώ χρόνια μετά από ένα ασυγχώρητο λάθος που κατέστρεψε την πολλά υποσχόμενη καριέρα του στο κολεγιακό φούτμπολ, ο ανερχόμενος quarterback Russ Holliday προσπαθεί να αναβιώσει τα όνειρά του μεταμφιεσμένος σε Chad Powers, έναν ταλαντούχο εκκεντρικό τύπο, που εμφανίζεται από το πουθενά και εντάσσεται στους επίδοξους South Georgia Catfish.

Η σειρά «Chad Powers» είναι μια δημιουργία των Glen Powell και Michael Waldron, οι οποίοι είναι και executive producers. Ο Eli Manning συμμετέχει ως executive producer μαζί με τον Peyton Manning της Omaha Productions, τον Jamie Horowitz, τον Ben Brown και τους Burke Magnus, Brian Lockhart και Kati Fernandez του ESPN. Ο Waldron και ο Adam Fasullo εκτελούν χρέη producer για την Anomaly Pictures. Ο Luvh Rakhe είναι επίσης executive producer, ενώ ο Tony Yacenda αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της σειράς αλλά και το ρόλο του executive producer. Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Powell, ο οποίος συνδημιουργεί, συνυπογράφει το σενάριο και εκτελεί χρέη producer μέσω της δικής του εταιρείας παραγωγής, Barnstorm Productions.

Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Glen Powell ως «Russ Holliday/Chad Powers», η Perry Mattfeld ως «Ricky», ο Quentin Plair ως «Coach Byrd», η Wynn Everett ως «Tricia Yeager», ο Frankie A. Rodriguez ως «Danny» και ο Steve Zahn ως «Coach Jake Hudson».

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 9,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν σειρές όπως «Alien: Earth» του FX, «Η Ακραία Ιστορία της Αμάντα Νοξ», «Downton Abbey», «The Bear» του FX, «The Rookie», «Grey’s Anatomy», «Superstore», «Only Murders in the Building», μέχρι ταινίες όπως «Eenie Meanie» της 20th Century Studios, «Thunderbolts* Οι νέοι Εκδικητές» των Marvel Studios και «Ο Ερασιτέχνης» της 20th Century Studios με τον Rami Malek.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.