Ο Ματ (Κέβιν Τζέιμς) αποταμίευε χρήματα για χρόνια για να πραγματοποιήσει τον γάμο των ονείρων της αγαπημένης του στην Ιταλία, και να σχεδιάσει ένα πολυτελές ταξίδι του μέλιτος.

Όταν η αρραβωνιαστικιά του δεν εμφανίζεται στην εκκλησία, ο Ματ αναγκάζεται να πάει μόνος του στο ταξίδι του μέλιτος, κάτι που τον φέρνει σε επαφή με την όμορφη κουλτούρα της Ιταλίας και ανανεώνει το πάθος του για τη ζωή.

Στην πορεία, γνωρίζει τη Τζία (Νικόλ Γκριμάουντο), μια Ιταλίδα που τον βοηθά να ξαναβρεί την πίστη του στην πιθανότητα της αγάπης και της αληθινής ευτυχίας.

Με φόντο την πανέμορφη Ιταλία, το Solo Mio είναι μια συγκινητική και γλυκιά ιστορία για την αγάπη, την απώλεια και την ομορφιά των δεύτερων ευκαιριών. Μέσα από γέλια, δάκρυα και νέες φιλίες, ο Ματ ανακαλύπτει ότι η ευτυχία δεν κρύβεται στην τελειότητα, αλλά στις μικρές στιγμές σύνδεσης και ανακάλυψης.

Μία τρυφερή ρομαντική κωμωδία με τον Κέβιν Τζέιμς (Guns Up), τον Κιμ Κόουτς (Sons of Anarchy), τη Νικόλ Γκριμάουντο (Diamonds) και την Άλισον Χάνιγκαν (How I Met Your Mother). Με μία σπέσιαλ guest εμφάνιση από τον Αντρέα Μποτσέλι.