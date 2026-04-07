Ο Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ ενσαρκώνει τον ατρόμητο και οραματιστή θαλασσοπόρο του 16ου αιώνα ο οποίος ηγείται μιας επικίνδυνης αποστολής με στόχο να χαρτογραφήσει άγνωστα νερά και να αποδείξει ότι ο κόσμος είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ όσο πίστευε η κοινωνία της εποχής. Αντιμέτωπος με ανταρσίες, ακραίες κακουχίες και θανατηφόρες συγκρούσεις, ο Μαγγελάνος μετατρέπεται σε σύμβολο επιμονής και εξερεύνησης. Ο φιλόδοξος Πορτογάλος πλοηγός επαναστατεί ενάντια στην εξουσία του βασιλιά ο οποίος δεν υποστηρίζει το όνειρό του να ανακαλύψει τον κόσμο και πείθει το ισπανικό στέμμα να χρηματοδοτήσει την τολμηρή του αποστολή προς τις θρυλικές χώρες της Ανατολής. Το ταξίδι είναι εξαντλητικό πέρα από κάθε προσδοκία, με την πείνα και την ανταρσία να ωθούν το πλήρωμα στα όριά του. Φτάνοντας στα νησιά του Μαλαισιανού Αρχιπελάγους, η νοοτροπία του Μαγγελάνου αλλάζει. Γίνεται εμμονικός με την κατάκτηση και τον προσηλυτισμό, γεγονός που πυροδοτεί βίαιες εξεγέρσεις πέρα από τον έλεγχό του. Αυτός δεν είναι ο μύθος του Μαγγελάνου, αλλά η αλήθεια του ταξιδιού του. Μια συναρπαστική ιστορία θάρρους, φιλοδοξίας και της ακατάβλητης ανθρώπινης ανάγκης να ανακαλύψει το άγνωστο.

Σκηνοθεσία : Λαβ Ντίαζ Πρωταγωνιστούν : Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Άντζελα Ασεβέδο, Αμάντο Αρτζέι Μπαμπόν