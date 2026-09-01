Σκηνοθεσία: Σούζαν Μπίερ

Σενάριο: Άκιβα Γκόλντσμαν, Τζόρτζια Πρίτσετ, Κέλι Μάρσελ

Παίζουν: Σάντρα Μπούλοκ, Nικόλ Κίντμαν, Τζόι Κινγκ, Λι Πέις, Μέιζι Γουίλιαμς

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Σάιμον Ντάγκαν

Σκηνογραφία: Τομ Μπέρτον

Μοντάζ: Σαμ Γουίλιαμς

Μουσική: Ρούπερτ Γκρέγκσον-Γουίλιαμς

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 10 Σεπτεμβρίου 2026

Με πρωταγωνίστριες τη Σάντρα Μπούλοκ και τη Νικόλ Κίντμαν, τα Μαγικά Φίλτρα 2 επιστρέφουν σε έναν κόσμο γεμάτο φεγγαρόφωτο, σκανταλιές και ισχυρή προγονική μαγεία. Αυτή τη φόρά, οι αδελφές Όουενς πρέπει να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους μια για πάντα, σε ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Η Σούζαν Μπίερ σκηνοθετεί από σενάριο των Άκιβα Γκόλντσμαν, Τζόρτζια Πρίτσετ και Κέλι Μάρσελ, βασισμένο στο επιτυχημένο μυθιστόρημα με τίτλο The Book of Magic της Άλις Χόφμαν. Η ταινία είναι παραγωγή των Ντενίζ Ντι Νόβι, Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίντμαν. Εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Ντόναλντ Σαμπουρίν, Άλις Χόφμαν, Άντριου Α. Κόσοβε και Μπρόντερικ Τζόνσον. Η Μπίερ έχει συγκεντρώσει μια ομάδα διακεκριμένων επαγγελματιών του κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής φωτογραφίας Σάιμον Ντάγκαν, ο σκηνογράφος Τομ Μπέρτον, ο μοντέρ Σαμ Γουίλιαμς, οι μουσικοί επιμελητές Σέζον Κεντ και Γκέιμπ Χίλφερ, ο συνθέτης Ρούπερτ Γκρέγκσον-Γουίλιαμς, η ενδυματολόγος Αλεξάνδρα Μπερν και η υπεύθυνη καστ Τζίνα Τζέι.

Σύνοψη

Οι αδελφές Όουενς επιστρέφουν ενωμένες για να αντιμετωπίσουν μία σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.