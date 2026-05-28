Η Ζόι είναι η κόρη μιας βιολόγου που έχει αφιερώσει τη ζωή της στη μελέτη των πιο παράξενων και εντυπωσιακών ειδών του πλανήτη. Όταν μια μέρα η μητέρα της παραλαμβάνει ένα μυστηριώδες κουτί γεμάτο αλλόκοτα μπλε μούρα, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τις απίστευτες συνέπειες που θα ακολουθήσουν… Η επιστήμονας υποψιάζεται πως πρόκειται για κάτι εξωγήινο και αποφασίζει να τα φυλάξει με ασφάλεια μέχρι να ανακαλύψει τις ιδιότητές τους. Όμως η Ζόι πέφτει κατά λάθος επάνω τους και έρχεται σε επαφή με τη μυστηριώδη ουσία μαζί με τα αγαπημένα της ζώα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα συμβαίνει το αδιανόητο: τα ζώα μπορούν να μιλήσουν – κι εκείνη μπορεί να τα καταλαβαίνει! Τα κατοικίδιά της αρχίζουν και αποκτούν ανθρώπινες συνήθειες, χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα, περιηγούνται στο διαδίκτυο, οδηγούν αυτοκίνητο… ή τουλάχιστον προσπαθούν! Κι όσο τα ζώα γίνονται όλο και πιο «ανθρώπινα», οι άνθρωποι αρχίζουν σιγά-σιγά να συμπεριφέρονται σαν ζώα. Καθώς το φαινόμενο εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα, η Ζόι συνειδητοποιεί πως μόνο εκείνη μπορεί να αποτρέψει μια παγκόσμια καταστροφή.

Σύνοψη

Όταν μια εξωγήινη ουσία αναμειγνύει το DNA της Ζόι με εκείνο των εξωτικών κατοικιδίων της, ξεκινά μια ξεκαρδιστική περιπέτεια όπου οι άνθρωποι γίνονται ζώα, τα ζώα γίνονται άνθρωποι και όλοι πρέπει να συνεργαστούν για να σώσουν τον κόσμο.

Σκηνοθεσία : Χούλιο Σότο Γκούρπιδε, Ζάιρα Μουνιόθ Ντομίνγκεθ Πρωταγωνιστούν : Με τις φωνές των: Λητώς Αμπατζή, Σοφίας Παναηλίδου, Ανδρέα Ευαγγελάτου, Γιάννη Τσιούτσια, Χρύσας Παπαδοπούλου, Χρήστου Συριώτη, Νέστορα Κοψιδά, Γιάννη Υφαντή, Γεωργίας Ιωαννίδου, Κωνσταντίνου Ρεπάνη, Βασίλη Παπαστάθη