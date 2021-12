Μια σειρά από εκδηλώσεις έχει προγραμματίσει για το Δεκέμβριο το Public, τις οποίες θα έχουμε τη δυνατότητα να τις παρακολουθήσουμε στο Public Café Συντάγματοςκαι μέσα από τις σελίδες του Public στα social media. Αυτή την εβδομάδα οι φίλοι του βιβλίου θα βρουν ενδιαφέρουσες τις εξής παρουσιάσεις:

«Άνισοι αιώνες. Οικονομική ιστορία της Τουρκίας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα»

Σεβκέτ Παμούκ (Εκδόσεις Πατάκη) Τρίτη 7/12 και ώρα 20:30

Ο Σεβκέτ Παμούκ θα βρίσκεται στο Public café για να μιλήσει για το νέο του βιβλίο «Άνισοι αιώνες. Οικονομική ιστορία της Τουρκίας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα» την Τρίτη 7/12 στις 20:30.

Ομιλητές: Ανδρέας Κακριδής, επίκουρος καθηγητής οικονομικής ιστορίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Αλέξανδρος Μασσαβέτας, συγγραφέας.

Ο Σεβκέτ Παμούκ διδάσκει οικονομικά και ιστορία της οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη. Έχει εκδώσει πλήθος βιβλίων, ανάμεσά τους και το A Monetary History of the Ottoman Empire και το The Ottoman Empire and European Capitalism, 1820-1913. Από πολλές απόψεις το βιβλίο αυτό αντανακλά κάποιες από τις βασικές τάσεις στην οικονομική ιστοριογραφία κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Η Βιομηχανική Επανάσταση ξεκίνησε στη Μεγάλη Βρετανία το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και επηρέασε βαθιά όχι μόνο τη Δυτική Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Από το 1820 και μετά, ο βιομηχανικός καπιταλισμός και η σύγχρονη οικονομική ανάπτυξη εξαπλώνονται με άνισο τρόπο σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το παρόν βιβλίο παρακολουθεί την οικονομική μεγέθυνση και την ανθρώπινη ανάπτυξη στην Τουρκία κατά τους δύο τελευταίους αιώνες συγκριτικά, σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Στόχος εδώ είναι ο υπολογισμός των επιδόσεων της Τουρκίας στην οικονομική μεγέθυνση και την ανθρώπινη ανάπτυξη τόσο σε απόλυτες όσο και σε σχετικές τιμές και η ερμηνεία των άμεσων αλλά και των βαθύτερων αιτιών πίσω από τα μεγέθη αυτά.

«Το μέλλον του ήταν στο παρελθόν του»

Μπένη Νατάν (Εκδόσεις Αλεξάνδρεια) Τετάρτη 8/12 και ώρα 20:30 | Public café Συντάγματος & @Public Social

Ο Μπένη Νατάν θα βρίσκεται στο Public café για να μιλήσει για το νέο του βιβλίο «Το μέλλον του ήταν στο παρελθόν του» την Τετάρτη 8/12 στις 20:30. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Έλενα Χουζούρη, συγγραφέας-δημοσιογράφος. Μαριαλενα Σπυροπουλου, συγγραφέας και ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια και Χρήστος Λάζος, συγγραφέας. Το βιβλίο αφηγείται την ιστορία του Μωύς, ενός Έλληνα Εβραίου από τη Θεσσαλονίκη, που επέστρεψε από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και βρήκε τη δύναμη να ξαναστήσει τη ζωή του από την αρχή.

«Ζήτα το σωστά και θα σου δοθεί»

Βίκυ Χατζηβασιλείου & Χάρης Παπαδόπουλος (Εκδόσεις Κλειδάριθμος) Πέμπτη 9/12 και ώρα 20:30 | Public café Συντάγματος & @Public Social

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου με τον Χάρη Παπαδόπουλο θα βρίσκονται στο Public café για να μιλήσει για την παρουσίαση του του βιβλίου «Ζήτα το σωστά και θα σου δοθεί» την Πέμπτη 9/12 στις 20:30. Στο πάνελ θα είναι:

– Βίκυ Χατζηβασιλείου, δημοσιογράφος-συγγραφέας

-Χάρης Παπαδόπουλος, Συγγραφέας- Life, health and wellness coach

– Ειρήνη Νικολοπούλου, Δημοσιογράφος-Founder eirinika.gr, madeingreece.news

– Κώστας Τσουρός, Δημοσιογράφος-Παρουσιαστής

– Αντώνης Λουδάρος, Ηθοποιός-Σκηνοθέτης

«Σασμός»

Σπύρος Πετρουλάκης (Εκδόσεις Μίνωας) Tour Signing

Ο Σπύρος Πετρουλάκης θα σας περιμένει στα παρακάτω καταστήματα για να υπογράψει το βιβλίο του «Σασμός», που ενέπνευσε την ομότιτλη τηλεοπτική σειρά του Alpha. Δείτε το πρόγραμμα:

Public Συντάγματος, Παρασκευή 10/12 και ώρα 19:00 – 21:00

Public Μαρούσι Mall, Τετάρτη 15/12 και ώρα 19:00 – 21:00

Public Άγιος Δημήτριος, Παρασκευή 17/12 και ώρα 19:00 – 21:00

Public Golden Hall, Σάββατο 18/12 και ώρα 12:00 – 14:00

Public Συγγρού, Τετάρτη 22/12 και ώρα 19:00 – 21:00

Διαβάστε επίσης: