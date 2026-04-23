Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου είναι η τέλεια δικαιολογία για να αφήσουμε λίγο στην άκρη τις οθόνες και να χαθούμε σε μερικές υπέροχες σελίδες. Μια βόλτα στα Public αρκεί για να ανακαλύψουμε θησαυρούς που θα μας βοηθήσουν να αποφορτιστούμε και να δούμε τα πράγματα με άλλο μάτι. Επιλέξαμε πέντε προτάσεις που συνδυάζουν τη χαλάρωση με εκείνη την απαραίτητη σπίθα που μας βάζει σε σκέψεις.

Αυτό το βιβλίο της Lora Milan είναι σαν μια ζεστή αγκαλιά μετά από μια κουραστική ημέρα στο γραφείο. Δεν προσπαθεί να σας διδάξει περίπλοκες τεχνικές αλλά σας δείχνει με έναν πολύ γλυκό τρόπο πώς να βρίσκετε μικρές στιγμές ηρεμίας μέσα στην καθημερινή τρέλα. Είναι το ιδανικό ανάγνωσμα για να το έχετε στο κομοδίνο σας και να διαβάζετε λίγες σελίδες πριν κοιμηθείτε.

Ο Βασίλης Κιοσσές καταφέρνει να αγγίξει ένα θέμα που μας αφορά όλους με έναν τρόπο απλό και απόλυτα ανθρώπινο. Μας μαθαίνει πώς να ακούμε πραγματικά τους άλλους αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό χωρίς να γίνεται κουραστικός ή διδακτικός. Είναι από εκείνα τα βιβλία που τα τελειώνεις και νιώθεις λίγο πιο γεμάτος και σίγουρα πιο έτοιμος να καταλάβεις τους γύρω σου.

Ο Στέφανος Ξενάκης με τη γνωστή πλέον άμεση γραφή του μας προσφέρει μια σειρά από καθημερινές ιστορίες που λειτουργούν ως υπενθύμιση για το πόσο όμορφη είναι η ζωή. Κάθε κεφάλαιο είναι μια μικρή ένεση αισιοδοξίας που σε βοηθά να αναγνωρίσεις τα δώρα που υπάρχουν γύρω σου και συχνά προσπερνάς. Είναι το τέλειο βιβλίο για να το διαβάζετε αργά απολαμβάνοντας κάθε σκέψη που σας γεννάται.

Για τις στιγμές που θέλετε απλώς να ξεχαστείτε και να παρασυρθείτε από μια δυνατή πλοκή αυτό το θρίλερ είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Η ιστορία ξετυλίγεται με τέτοιο τρόπο που δεν μπορείς να την αφήσεις από τα χέρια σου και είναι ό,τι πρέπει για ένα χαλαρό Σαββατοκύριακο στον καναπέ. Είναι η απόδειξη πως η καλή λογοτεχνία μπορεί να είναι ταυτόχρονα διασκεδαστική και εξαιρετικά καλογραμμένη.

Η Μαρία Παπουτσή δημιούργησε κάτι που μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση και μας προσκαλεί να γίνουμε μέρος της. Είναι ένα τρυφερό βιβλίο που μιλά για τα συναισθήματα και τις σκέψεις που συχνά κρύβουμε μέσα μας με έναν τρόπο που σε κάνει να νιώθεις πως δεν είσαι μόνος. Μια υπέροχη επιλογή για εσάς που αγαπάτε τις ιστορίες που εστιάζουν στην ομορφιά της ανθρώπινης επαφής.

Όποιο από αυτά τα βιβλία κι αν διαλέξετε το σίγουρο είναι πως θα σας προσφέρει την ποιότητα που αναζητάτε στον ελεύθερο χρόνο σας. Τα βιβλία έχουν αυτή τη μαγική ιδιότητα να μας ταξιδεύουν χωρίς να κουνηθούμε από τη θέση μας και να μας εξελίσσουν χωρίς καν να το καταλάβουμε. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτή την ημέρα για να χαρίσουμε στον εαυτό μας μερικές σελίδες γεμάτες έμπνευση και ηρεμία.