Top of the Lake: China Girl – H 2η σεζόν της σειράς μυστηρίου της Τζέιν Κάμπιον

Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και Emmy® μίνι σειρά μυστηρίου, Top of The Lake, της Τζέιν Κάμπιον (The Piano, Bright Star), επιστρέφει με την 2η σεζόν σε πρώτη τηλεοπτική προβολή, αποκλειστικά στην COSMOTE TV. Με τον τίτλο «Top of the Lake: China Girl», νέα αστυνομική πλοκή και νέο καστ, που περιλαμβάνει την Νικόλ Κίντμαν, η σειρά κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE CINEMA 4HD, την νέα τηλεοπτική σεζόν. Πριν την έναρξη της 2ης σεζόν, οι συνδρομητές της COSMOTE TV, θα έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν όσα έγιναν στον πρώτο κύκλο της σειράς, καθώς θα είναι διαθέσιμος από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου on demand, στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS .

Η νέα σεζόν μας μεταφέρει τέσσερα χρόνια μετά το ανατρεπτικό τέλος του 1ου κύκλου στην Αυστραλία, όπου η ντετέκτιβ Ρόμπιν Γκρίφιν προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της. Όταν η σορός μιας νεαρής Ασιάτισσας εμφανίζεται στην παραλία Μπόντι του Σύδνεϋ, η Ρόμπιν ξεκινά πάλι την έρευνα, προσπαθώντας ανακαλύψει ποιο είναι πραγματικά το νεκρό κορίτσι. Μέσα από την έρευνα, η Ρόμπιν οδηγείται στον υπόκοσμο και πιο κοντά σε δικές της προσωπικές ανακαλύψεις.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της ντετέκτιβ Ρόμπιν Γκρίφιν, βρίσκουμε και πάλι την Ελίζαμπεθ Μος (Mad Men, On the Road), που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για την εντυπωσιακή ερμηνεία της, ενώ στο καστ προστίθεται η Νικόλ Κίντμαν, στον ρόλο της Τζούλια, μίας μητέρας που βλέπει την κόρη της να κινδυνεύει, λόγω του συντρόφου της. Το καστ των ηθοποιών περιλαμβάνει επίσης τους Ντέιβιντ Ντέντσικ (Κι ο Κλήρος Έπεσε στον Σμάιλι), Άλις Ένγκλερτ (Όμορφα Πλάσματα), Γιούεν Λέσλι (The Daughter) και Λιβ ΧΙιούσον (Dramaworld).

Η βραβευμένη με OSCAR® Τζέιν Κάμπιον επιστρέφει ως συγγραφέας, σκηνοθέτης, αλλά και ως executive producer μαζί με τον βραβευμένο στις Κάννες Άριελ Κλάιμαν.

Ο 2ος κύκλος της σειράς, κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών, την Τρίτη 23 Μαΐου.