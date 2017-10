Ποιος μπορεί να ξεχάσει αυτή την ανατρεπτική εξάδα που έπινε τον καφέ της στο Central Perk και σου χάριζε στιγμές γέλιου με τις ανεπανάληπτες ατάκες που πέταγε ο καθένας τους; Ουδείς! Και η αλήθεια είναι πως όσες φορές και να δεις τα επεισόδια της σειράς δεν χορταίνεις. Θέλεις να τα βάλεις στο repeat όποτε νιώθεις down και να τα βλέπεις non stop!

Ωστόσo, δεν τα ξέρεις όλα για την αγαπημένη σου σειρά. Σου αποκαλύπτουμε 23 πράγματα που δεν ήξερες!

1. Οι παραγωγοί της σειράς αρχικά ήθελαν να την ονομάσουν «Insomnia Cafe» και μετά «Friends Like Us and Six of One», μέχρι που κατέληξαν στην ονομασία «Friends».

2. O Marcel ήταν θηλυκό πιθηκάκι που λεγόταν Katie.

3. Ο Gunther, όταν προτάθηκε για το ρόλο, δούλευε και στην πραγματικότητα σε καφετέρια.

4. Ο ρόλος την Rachel προοριζόταν αρχικά να τον υποδυθεί η Tea Leonie.

5. O Gunther δεν είχε όνομα μέχρι τα μισά της δεύτερης σεζόν , όπου ακούστηκε το όνομα του. Και ποτέ δεν του δόθηκε επίθετο.

6. Η σειρά δεν γυρίστηκε ποτέ στη Νέα Υόρκη ούτε στο Las Vegas.

7. Θυμάσαι αυτόν τον περίφημο καναπέ στο καφέ; Τον είχαν ανακαλύψει σε ένα υπόγειο στα Warner Bros studio.

8. Αυτό το κίτρινο διακοσμητικό πίσω από την πόρτα του διαμερίσματος της Μonica ήταν στην αρχή καθρέφτης. Έπειτα κάποιος τον έσπασε καταλάθος, αλλά τον άφησαν γιατί διακοσμούσε ωραία την πόρτα.

9. Αρχικά, ήταν να ερωτευτεί η Monica με τον Joey αντί για την Rachel με τον Ross, γιατί φαίνονταν να είναι οι πιο sexy χαρακτήρες της σειράς.

10. H Rachel ήταν μεγάλη φαν της σειράς «Days of Our Lives» και στην πραγματικότητα γιατί έπαιζε ο μπαμπάς της John Aniston.

11. Η Lisa Kudrow στην πραγματικότητα ήταν τρομοκρατημένη όποτε στα γυρίσματα υπήρχε η πάπια.

12. Το cast έπινε στα αλήθεια καφέ.

13. Ο Jon Favreau, που έπαιξε τον εκατομμυριούχο φίλο της Monica, προοριζόταν αρχικά να παίξει τον Chandler Bing.

14. Σε κάθε επεισόδιο της σειράς ακουγόταν τουλάχιστον μια φορά η λέξη «friends».

15. O Hank Azaria, που έπαιξε τον David, το αγόρι της Phoebe, είχε κάνει δυο φορές audition για το ρόλο του Joey! Ήταν τόσο απελπισμένος να πάρει το ρόλο!

16. Ο Gunther έβαφε τα μαλλιά του για δέκα χρόνια ξανθά, γιατί στην πραγματικότητα ήταν μελαχρινός.

17. Το soundtrack της σειράς αρχικά είχε οριστεί να είναι το «Shiny Happy People» από τους R.E.M.

18. Η φωνή της Janice δεν ήταν αυτή στην πραγματικότητα. Το concept να είναι έτσι η φωνή της, βγήκε αυθόρμητα από την audition που έκανε διάφορες φωνές από ανθρώπους που ήξερε.

19. Ο Bruce Willis εμφανίστηκε στη σειρά επειδή έχασε ένα στοίχημα που είχε βάλει με τον Matthew Perry. Μάλιστα η αμοιβή του πήγε για φιλανθρωπικό σκοπό!

20. Η αμηχανία που ένιωθε ο Chandler όταν βρισκόταν κοντά σε γυναίκες δεν ήταν χαρακτηριστικό του ρόλου του αλλά χαρακτηριστικό που είχε ο ίδιος στη ζωή του.

21. Το ειδύλλιο ανάμεσα στην Rachel και τον Joey δεν ήταν αρχικά στο πλάνο. Απλά έπρεπε να υπάρξει κάτι στην πλοκή που θα καθυστερούσε την επανασύνδεση του Ross με την Rachel.

22. Οι παραγωγοί ήθελαν αρχικά η Courteney Cox να παίξει τηνRachel!

23. Aυτό το απαίσιο άσπρο σκυλί-άγαλμα ανήκε στην πραγματικότητα στην Jennifer Aniston, όπου της το είχε χαρίσει ένας φίλος της για να έχει καλή τύχη.