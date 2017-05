Το επετειακό 70ο Φεστιβάλ Καννών έκλεισε με μία μεγάλη διάκριση για τον Γιώργο Λάνθιμο αφού κέρδισε το Βραβείο Σεναρίου για το φιλμ του «The Killing of a Sacred Deer», το οποίο θα μοιραστεί με τη Λιν Ράμσεϊ για το «You Were Never Really Here».

Ο πρόεδρος της επιτροπής Πέδρο Αλμοδοβάρ απένειμε το βραβείο στον Λάνθιμο και τον Ευθύμη Φιλίππου, το δίδυμο που ανέλαβε το σενάριο, επιβαιώνοντας τις φήμες που υπήρχαν σήμερα πως αν και η ταινία ήταν ανάμεσα στις βασικές υποψήφιες για να κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα τελικά θα έφευγε από τις Κάννες με κάποια άλλη διάκριση. Φυσικά αυτό δεν μειώνει την επιτυχία του Έλληνα σκηνοθέτη που πλέον είναι δεδομένο πως έχει παγιώσει τη θέση του ανάμεσα στους πιο επιφανείς δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογράφου.

Ο επετειακός Χρυσός Φοίνικας τελικά πήγε στην ταινία The Square του Ρ.Έστλουντ που μοιάζει να κέρδισε τις εντυπώσεις της κριτικής επιτροπής στο νήμα του φεστιβάλ.

Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής: 120 Beats Per Minute (Ρομπέν Καμπιγιό)

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Σοφία Κόπολα – The Beguiled

Βραβείο Ανδρικού Ρόλου: Χοακίν Φίνιξ – You Were Never Really Here

Βραβείο Γυναικείου Ρόλου: Νταϊάν Κρούγκερ – In the Fade Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: Loveless (Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ)

Βραβείο Σεναρίου: Γιώργο Λάνθιμος & Ευθύμης Φιλίππου – The Killing of a Sacred Deer / Λιν Ράμσεϊ – You Were Never Really Here

Camera D’ Or – Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη: Léonor Sérraille – Jeune Femme

Χρυσός Φοίνικας Ταινίας Μικρού Μήκους: Qiu Yang – A Gentle Night