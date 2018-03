House of Cards: Δείτε το teaser της τελευταίας σεζόν

House of Cards: Δείτε το teaser της τελευταίας σεζόν

Η Ρόμπιν Ράιτ θα κρατάει τα ηνία του House of Cards στην έκτη και τελευταία του σεζόν το φθινόπωρο του 2018.

Δείτε το νέο teaser.

Στο House of Cards πρωταγωνιστεί η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και υποψήφια για βραβείο Emmy Ρόμπιν Ράιτ, όπως επίσης και οι Μάικλ Κέλι, Νταϊάν Λέιν, Γκρεκ Κινίαρ, Τζέιν Άτκινσον, Πατρίτσια Κλάρκσον, Κόντι Φέρν, Κονστάνς Ζίμερ, Ντέρεκ Σέσιλ, Κάμπελ Σκότ και Μπόρις ΜακΓκιβερ.

Διευθυντές παραγωγής του House of Cards είναι οι Μελίσα Τζέιμς Γκίμπσον και Φρανκ Πουγκλίζ, καθώς και οι Ρόμπιν Ράιτ, Ντέιβιντ Φίντσερ, Τζόσουα Ντόνεν, Ντάνα Μπρουνέτι, Έρικ Ροθ, Μάικλ Ντομπς και Άντριου Ντέιβις.

Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Μπο Γουίλμον, ενώ πίσω από την παραγωγή βρίσκονται οι Ντόνεν / Φίντσερ / Ροθ.

Το στούντιο MRC –το οποίο βρίσκεται και πίσω από την επιτυχημένη σειρά του Netflix Ozark- είναι το στούντιο παραγωγής του House of Cards, της πρώτης πρωτότυπης σειράς του Netflix.

To 2013, το House of Cards έγινε η πρώτη πρωτότυπη online σειρά που προτάθηκε στα Βραβεία Emmy. Η σειρά μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει 53 υποψηφιότητες στα Emmy, έχοντας κερδίσει επτά βραβεία -συμπεριλαμβανομένου και του πρώτου μεγάλου βραβείου Emmy για υπηρεσία streaming, το οποίο απονεμήθηκε στον David Fincher στην κατηγορία «Καλύτερη Σκηνοθεσία Δραματικής Σειράς». Το House Of Cards έχει προταθεί για Χρυσή Σφαίρα έξι φορές συνολικά, έχοντας αποσπάσει δύο βραβεία. Η ιστορική σειρά έχει επίσης συγκεντρώσει 11 υποψηφιότητες στα Βραβεία του Αμερικανικού Σωματίου Ηθοποιών, με δύο νίκες, έχει κερδίσει ένα βραβείο από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, και έχει συγκεντρώσει τέσσερις υποψηφιότητες από το Αμερικανικό Σωματείο Σεναριογράφων, με μία νίκη, δύο υποψηφιότητες στα BAFTA, τέσσερις υποψηφιότητες από το Αμερικανικό Σωματείο Παραγωγών, δύο υποψηφιότητες από το Αμερικανικό Σωματείο Σκηνοθετών και ένα βραβείο Peabody, μεταξύ άλλων διακρίσεων.