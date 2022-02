Το World Class των Reserve Brands της Diageo, βρίσκεται και πάλι εδώ! Ο διαγωνισμός – θεσμός, σύμβολο της παγκόσμιας bartending σκηνής, προσδιορίζοντας για πάνω από μια δεκαετία τις παγκόσμιες τάσεις στον κλάδο του ποτού, ξεκινά για ακόμα μια χρονιά το ταξίδι του.

Παραμένοντας πιστό στο ραντεβού του με την εγχώρια κοινότητα, το World Class 2022, προσκαλεί επίδοξους και ταλαντούχους bartenders να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό, διεκδικώντας τον τίτλο του Έλληνα World Class Bartender of the Year 2022!

Η περίοδος υποβολής συμμετοχών στο World Class Studios 2022 Webinar, σηματοδοτεί την αρχή στο συναρπαστικό ταξίδι για την ανάδειξη του κορυφαίου bartender του πλανήτη για το 2022. Οι επαγγελματίες του κλάδου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το webinar, που θα εκπέμψει διαδικτυακά από την επίσημη σελίδα του Word Class Greece στο Facebook την Τρίτη 15 Μαρτίου, το μόνο που χρειάζεται είναι να:

Συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής στο bit.ly/WorlcClassStudios2022 μέχρι και την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022.

Οι 700 πρώτοι εγγεγραμμένοι θα παραλάβουν, στη διεύθυνση που θα υποδείξουν, το World Class exclusive kit, που περιλαμβάνει: μια συλλεκτική tote bag με το λογότυπο του World Class, τις παρασκευές cocktail δια χειρός των τεσσάρων instructors, που θα παρουσιαστούν στο World Class Studios 2022 Webinar, σε ειδικές αεροστεγείς συσκευασίες, καθώς και το ενημερωτικό booklet, με αναλυτικές πληροφορίες για τις φετινές θεματικές ενότητες και όλες τις λεπτομέρειες για τις διαδικασίες διεξαγωγής του World Class 2022.

Το line up των εισηγητών για το World Class Studios 2022 Webinar αποτελείται από κορυφαίες προσωπικότητες της τοπικής Food & Beverage σκηνής με τους: Νίκο Γινάργυρο, Έλληνα World Class Bartender of the Year 2021, Στέφανο Δωματιώτη, Νικητή του World Brewers Cup για το 2014, τον πολυβραβευμένο σεφ Άνταμ Κοντοβά και Νίκο Μπάκουλη, Έλληνα World Class Bartender of the Year 2011.

Οι τέσσερις θεματικές ενότητες του World Class Studios 2022 Webinar είναι:

Community Brew με Ketel One Vodka

Η εκπαιδευτική ενότητα, με εισηγητή τον βραβευμένο barista Στέφανο Δωματιώτη, έχει ως επίκεντρο τη βιωσιμότητα και την έμπρακτη υποστήριξη μικροπαραγωγών καφέ και τσαγιού, αναλύοντας μεθόδους με τις οποίες οι bartenders μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις δύο πρώτες ύλες, αλλά και οποιοδήποτε brew υλικό π.χ. μπύρα, kombucha, σε προτάσεις παρασκευών cocktails με βάση την premium Ketel One Vodka και παράλληλα να συνεισφέρουν στην κοινότητά τους.

Future Proof με Seedlip Non-Alcoholic Spirit, Cîroc Vodka & Zacapa Solera 23 Rum:

Με αφετηρία την ολοένα και ανερχόμενη παγκόσμια τάση για Low/No προτάσεις σερβιρισμάτων, ο Νίκος Γινάργυρος, σε αυτή την ενότητα αναδει-κνύει τη σημασία της δη-μιουργικότητας και της ε-φευρετικότητας στην πα-ρασκευή σερβιρισμάτων με χαμηλούς ή και μηδενικούς αλκοολικούς βαθμούς, που δεν έ-χουν να ζηλέψουν τίποτα σε σύσταση, γεύση και ευρηματικότητα από ένα standard ABV cocktail.

Aperitif & Digestif με Johnnie Walker Black Label Whisky & Cardhu 12 y.o. Single Malt Whisky:

H δεύτερη εκπαιδευτική ενότητα, με εισηγητή τον πολυβραβευμένο σεφ Άνταμ Κοντοβά, έχει στο επίκεντρό της τα εμβληματικά σκωτσέζικα.

Johnnie Walker Black Label Whisky & Cardhu 12 y.o. Single Malt Whisky και εστιάζει σε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που χρειάζο-νται για τη δημιουργία εκλεπτυσμένων κα ξεχω-ριστών aperitifs και digestifs, για να συνοδεύ-σουν άρτια μια γαστρονομική εμπειρία, δίνοντας έμφαση στην εντοπιό-τητα των πρώτων υλών.

Magical Modifiers με Tanqueray No. TEN Gin:

Ο Νίκος Μπάκουλης, Έλληνας World Class Bartender of the Year 2011, είναι ο εισηγητής αυτής της ενότητας, που εστιάζει στο αρωματικό Tanqueray No.TEN gin, ως το βασικό στοιχείο για εξαιρετική ισορροπία ανάμεσα σε γεύσεις και υφές. Παράλληλα, αναδεικνύεται η διαδικασία α-πόσταξης βοτάνων και εσπεριδοειδών για την α-ριστοτεχνική δημιουργία ενός εκλεπτυσμένου long drink, όπως το Tanqueray No.TEN gin & Tonic, αλλά και η χρήση των magical modifiers που μπορούν να δώσουν άλλη γευστική διά-σταση σε κλασσικά cocktails με βάση το gin.