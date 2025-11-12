Τώρα πια, όπως κι αν καταλήξουν οι ιστορίες μας, ξέρω πώς έχεις ξαναγράψει τη δική μου, αφού ήμασταν φίλες…

To περσινό παγκόσμιο κινηματογραφικό φαινόμενο, που έγινε η πιο επιτυχημένη μεταφορά μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ στη μεγάλη οθόνη, ολοκληρώνεται με μία επική, συναρπαστική και συγκινητική κορύφωση στο Wicked: For Good.

Ο βραβευμένος Τζον Μ. Τσου επιστρέφει στη σκηνοθεσία και μαζί του το λαμπερό καστ με πρωταγωνίστριες τις υποψήφιες για Όσκαρ Σίνθια Ερίβο και Αριάνα Γκράντε. Το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας των μαγισσών του Οζ ξεκινά με την Έλφαμπα και την Γκλίντα να είναι πια αποξενωμένες και αντιμέτωπες με τις συνέπειες των επιλογών τους.

Η Έλφαμπα (Σίνθια Ερίβο) είναι πια η διαβόητη Κακιά Μάγισσα της Δύσης, εξόριστη στο δάσος του Οζ, όπου αγωνίζεται για την ελευθερία των Σιωπηλών Ζώων και παλεύει να μεταδώσει τη σκληρή αλήθεια για τον Μάγο (Τζεφ Γκόλντμπλουμ).

Η Γκλίντα, από την άλλη, εδρεύει στο παλάτι της Σμαραγδένιας Πόλης, έχει αναδειχθεί σε λαμπερό σύμβολο του Καλού και καρπώνεται όλα τα προνόμια της φήμης και της δημοτικότητας. Με την καθοδήγηση της κυρίας Μόριμπλ (βραβευμένη με Όσκαρ Μισέλ Γεό), η Γκλίντα καθησυχάζει τους πολίτες του Οζ πως όλα βαίνουν καλώς υπό τη διακυβέρνηση του Μάγου.

Η Γκλίντα μπορεί να έχει κερδίσει το στοίχημα της διασημότητας και να ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Πρίγκιπα Φιέρο (βραβευμένος με Olivier και υποψήφιος για Emmy και SAG, Τζόναθαν Μπέιλι) σε μία φαντασμαγορική τελετή, αλλά η αποξένωση της από την Έλφαμπα τη στοιχειώνει. Προσπαθεί να συμφιλιώσει την Έλφαμπα με τον Μάγο, αλλά αποτυγχάνει και η απόσταση ανάμεσα στις δύο παλιές φίλες μεγαλώνει. Οι συνέπειες θα αλλάξουν για πάντα τον Μποκ (υποψήφιος για Tony, Ίθαν Σλέιτερ) και τον Φιέρο, ενώ η αδελφή της Έλφαμπα, Νεσσαρόουζ (Μαρίσα Μπόουντ), θα πάψει να είναι ασφαλής, όταν ένα κορίτσι από το Κάνσας εισβάλλει στις ζωές όλων.

Ένας οργισμένος όχλος ξεσηκώνεται εναντίον της Κακιάς Μάγισσας και η Γκλίντα πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της με την Έλφαμπα για μία τελευταία φορά. Με την ιδιαίτερη φιλία τους να αποτελεί πλέον το κλειδί για το μέλλον τους, πρέπει να αφουγκραστούν η μία την άλλη με ειλικρίνεια και ενσυναίσθηση, για να αλλάξουν τόσο οι ίδιες, όσο και ολόκληρο το Οζ, για πάντα.

Στο Wicked: For Good πρωταγωνιστούν επίσης ο υποψήφιος για Emmy Μπόουεν Γιανγκ και ο Μπρόνγουιν Τζέιμς στους ρόλους των αφοσιωμένων βοηθών της Γκλίντα, Φάνι και Σένσεν, ενώ η υποψήφια για BAFTA και Grammy Σάρον Ντ. Κλαρκ (Caroline, or Change) δίνει τη φωνή της στην νταντά της Έλφαμπα, Ντάλσιμπερ.

Η ταινία είναι παραγωγή του βραβευμένου με Tony και Emmy Μαρκ Πλατ και του πολυβραβευμένου με Tony Ντέιβιντ Στόουν. Την εκτέλεση παραγωγής αναλαμβάνουν οι Ντέιβιντ Νίκσεϊ, Στίβεν Σουόρτς, Τζάρεντ ΛεΜποφ, Γουίνι Χόλζμαν και Ντέινα Φοξ.

Η πρώτη ταινία Wicked κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2024 και τιμήθηκε με το Όσκαρ Κοστουμιών και Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης (10 υποψηφιότητες συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας Καλύτερης Ταινίας). Μέχρι σήμερα, έχει αποφέρει πάνω από 750 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Το Wicked: For Good βασίζεται στο εμβληματικό μιούζικαλ με μουσική και στίχους του βραβευμένου με Grammy και Όσκαρ συνθέτη Στίβεν Σουόρτς, που εμπνεύστηκε από το βιβλίο της Γουίνι Χόλζμαν (βασισμένο στο μυθιστόρημα του Γκρέγκορι Μαγκουάιρ). Το σενάριο υπογράφουν οι Γουίνι Χόλζμαν και Ντέινα Φοξ. Τη μουσική υπογράφουν οι Τζον Πάουελ και Στίβεν Σουόρτς, ενώ οι στίχοι είναι του Στίβεν Σουόρτς.

Σκηνοθεσία : Τζον Μ. Τσου Πρωταγωνιστούν : Σίνθια Ερίβο, Αριάνα Γκράντε, Τζόναθαν Μπέιλι, Ίθαν Σλέιτερ, Μπόουεν Γιανγκ, Μαρίσα Μπόουντ, Μισέλ Γεό, Τζεφ Γκόλντμπλουμ