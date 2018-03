Ο κόσμος όπως τον ξέρεις έχει τελειώσει. Έξι χρόνια αφού ένας θανατηφόρος ιός που μεταφέρεται με τη βροχή έχει εξαφανίσει σχεδόν όλους τους ανθρώπους στη Σκανδιναβία, δύο αδέρφια από τη Δανία βγαίνουν από την ασφάλεια του ενυδρείου τους για να βρουν όλα τα απομεινάρια του πολιτισμού που έχει χαθεί. Σύντομα θα ενταχθούν σε μια ομάδα νεαρών επιζώντων και μαζί θα ξεκινήσουν μια εξόρμηση με επικίνδυνες ενέργειες μέσα από την εγκαταλελειμμένη Σκανδιναβία, ψάχνοντας για κάθε σημάδι ζωής.

Απαλλαγμένοι από το συλλογικό παρελθόν τους και τους κοινωνικούς κανόνες, η ομάδα έχει την ελευθερία να είναι αυτή που θέλει να είναι. Στον αγώνα τους για επιβίωση, ανακαλύπτουν ότι ακόμη και σε έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο εξακολουθεί να υπάρχει αγάπη, ζήλια, γήρανση και πολλά από τα προβλήματα που νόμιζαν ότι είχαν αφήσει πίσω τους με την εξαφάνιση του κόσμου που γνώριζαν κάποτε.

Ποιος θα είσαι όταν έρθει η βροχή;

Η Βροχή, είναι η πρώτη Δανέζικη πρωτότυπη σειρά του Netflix και θα κυκλοφορήσει στις 4 Μαΐου 2018.

Η Βροχή έχει δημιουργηθεί από τους Γιάνικ Ται Μόσχολτ (Borgen, Rita, Follow the Money), Έσπεν Τοφτ Γιακομπσεν και Κρίστιαν Ποταλίβο (Dicte, The New Tenants, Long Story Short) με πρωταγωνιστές τους Άλμπα Όγκαστ (Reliance, Jordskott and Unga Astrid), Μίκελ Μπόε Φόλσγκαρντ (A Royal Affair, The Legacy), Λούκας Λουνγκόρντ Τούνεσεν (Tidsrejen, Department Q: The Keeper of Lost Causes), Λαρς Σίμονσεν (The Bridge, Brotherhood), Ιμπεν Χάιλε (Dicte, High Fidelity), Άντζελα Μπουνταλόβιτς (Dark Horse, Blood Sisters), Σόνι Λίντμπεργκ (The Legacy, Anti), Τζέσικα Ντινάζ (The Guilty, The Man), Λούκας Λόκκεν (One–Two–Three Now!) και Γιοχάνες Κούνκε (Force Majeure).