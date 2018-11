Επιτέλους! Για εσένα που θέλεις να αράξεις αυτό το σαββατοκύριακο σπίτι και να δεις ταινίες σου έχουμε την πιο απίστευτη ιδέα. Η Vodafone Ελλάδας και η ODEON προχώρησαν σε συμφωνία για τη διάθεση περιεχομένου του PameOdeon στους συνδρομητές Vodafone TV, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία τους.Tο πλούσιο On Demand περιεχόμενο του Vodafone TV εμπλουτίζεται με μια τεράστια ποικιλία ταινιών από την υπηρεσία PameOdeon, ώστε οι συνδρομητές να μπορούν να απολαμβάνουν ακόμα περισσότερες πρεμιέρες και μεγάλες επιτυχίες από όλο τον κόσμο, τη στιγμή που εκείνοι θέλουν.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα κατηγορία On Demand περιεχομένου, PameOdeon θα περιλαμβάνει:

Λαμπερές Πρεμιέρες

Ταινίες που έκαναν πρεμιέρα τη φετινή κινηματογραφική χρονιά θα προβάλλονται στο Vodafone TV μέσα από το PameOdeon. Ανάμεσά τους η καταιγιστική σπιρτόζικη κωμωδία «Ο Θάνατος του Στάλιν» με τον Steve Buscemi και την Olga Kurylenko, το «Death Wish», μια από τις πιο συναρπαστικές κινηματογραφικές ιστορίες εκδίκησης δια χειρός του σκηνοθέτη του Hostel, Eli Roth, με τον Bruce Willis, το Μετά την Καταιγίδα του Balthasar Kormakur με την Sheilene Woodley και τον Sam Claflin και την ανατριχιαστική -βασισμένη σε αληθινά γεγονότα- ιστορία φαντασμάτων με την Helen Mirren, Winchester: Το Σπίτι των Φαντασμάτων.

Μεγάλη ποικιλία επιτυχημένων ταινιών από όλο τον κόσμο.

Οι συνδρομητές Vodafone TV θα μπορούν να απολαύσουν ξένες ταινίες οι οποίες έχουν συναρπάσει κοινό και κριτικούς, από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του κόσμου μέχρι και τα Όσκαρ: Οι 12 χρόνια σκλάβος, London Has Fallen, Οι Αναλώσιμοι, Το κορίτσι με το Τατουάζ, Prisoners, Le Capital, The Fifth Element, The Hateful Eight είναι μερικές από τις δημοφιλείς ταινίες που μπορεί κανείς να επιλέξει ανάμεσα σε μια μεγάλη γκάμα από περιπέτειες, κωμωδίες, κοινωνικές, ντοκιμαντέρ, αστυνομικές και θρίλερ, ενώ η επιλογή ανανεώνεται συνεχώς.

Πλούσια Παιδική ταινιοθήκη.

Παιδικές ταινίες οι οποίες εξελίχθηκαν σε μεγάλες επιτυχίες, όπως το Paddington 2, το Gnome Alone (Νάνος στο Σπίτι) από τον παραγωγό του Shrek, το Nut Job (Ένας Σκίουρος Σούπερ-Ήρωας) και οι περιπέτειες του Garfield είναι στη διάθεση των συνδρομητών του Vodafone TV, προσφέροντας διασκέδαση για όλη την οικογένεια.

Το νέο Vodafone TV αλλάζει τα δεδομένα της τηλεόρασης στην Ελλάδα με συναρπαστικό περιεχόμενο, μοναδική εμπειρία και απεριόριστες δυνατότητες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Τώρα πια όλοι μπορούν να το αποκτήσουν σε όποιο δίκτυο κι αν ανήκουν ώστε να απολαμβάνουν το καλύτερο live και On Demand περιεχόμενο σε όποια συσκευή θέλουν μέσα ή έξω από το σπίτι!