ΒΟΥΓΟΝΙΑ(BUGONIA)

Σκηνοθεσία:Γιώργος ΛάνθιμοςΠρωταγωνιστούν:Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Έιντεν Ντέλμπις, Σταύρος Χαλκιάς, Αλίσια Σιλβερστόουν

Σύνοψη: Δύο νεαροί συνωμοσιολόγοιαπάγουν την πανίσχυρη CEO μιας μεγάλης εταιρείας, πεπεισμένοι πως είναι μία εξωγήινη με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη.

6 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους

