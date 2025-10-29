ΒΟΥΓΟΝΙΑ(BUGONIA)
Σκηνοθεσία:Γιώργος ΛάνθιμοςΠρωταγωνιστούν:Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Έιντεν Ντέλμπις, Σταύρος Χαλκιάς, Αλίσια Σιλβερστόουν
Σύνοψη: Δύο νεαροί συνωμοσιολόγοιαπάγουν την πανίσχυρη CEO μιας μεγάλης εταιρείας, πεπεισμένοι πως είναι μία εξωγήινη με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη.
6 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους
