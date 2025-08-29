Το Βουγονία (πρωτότυπος τίτλος: Bugonia) είναι αμερικανική μαύρη κωμωδία επιστημονικής φαντασίας σε σκηνοθεσία του Γιώργου Λάνθιμου και σενάριο του Γουίλ Τρέισι. Είναι το αγγλόφωνο ριμέικ την Νοτιοκορεατικής ταινίας του 2003 Save the Green Planet! του Τζανγκ Τζουν-χουάν. Πρωταγωνιστούν οι Τζέσι Πλέμονς, Έμα Στόουν, Άινταν Ντέλμπις, Σταύρος Χαλκιάς και Αλίσια Σιλβερστόουν. Μία συμπαραγωγή της Ιρλανδίας, της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών, η ταινία επικεντρώνεται σε δύο νεαρούς άντρες (Πλέμονς και Ντέλμπις) που απαγάγουν μία ισχυρή Διευθύνουσα Σύμβουλο (Στόουν), επειδή υποψιάζονται ότι είναι κρυφά μία εξωγήινη που θέλει να καταστρέψει τη Γη.

Η ανάπτυξη της ταινίας ξεκίνησε το 2020, με τον Τζανγκ να αναλαμβάνει την σκηνοθεσία και τον Τρέισι την προσαρμογή του σεναρίου. Ο Άρι Άστερ ανέλαβε χρέη παραγωγού λίγο αργότερα και τον Φεβρουάριο του 2024 ο Λάνθιμος ανέλαβε την σκηνοθεσία, αντικαθιστώντας τον Τζανγκ, ενώ η Στόουν εντάχθηκε στην ταινία τόσο ως ηθοποιός όσο και ως παραγωγός. Ο Πλέμονς εντάχθηκε στο καστ τον Μάιο και σύντομα η Focus Features εξασφάλισε τα δικαιώματα διανομής της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Ιούλιο στο Χάι Γουίκομ της Αγγλίας, και την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε και το υπόλοιπο καστ. Επιπλέον γυρίσματα έγιναν τον Μάιο του 2025 στην Μήλο.

Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα ως μέρος του βασικού διαγωνισμού στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας στις 28 Αυγούστου 2025 και θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Focus Features στις 24 Οκτωβρίου 2025. Στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου 2025.

Σύνοψη

Δύο νεαροί άνδρες, εμμονικοί με τις θεωρίες συνωμοσίας, απαγάγουν την πανίσχυρη Διευθύνουσα Σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρείας, πεπεισμένοι ότι είναι εξωγήινη με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη.