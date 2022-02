Παράλληλα με τις τελευταίες σειρές της HBO και HBOMax, όπως οι “Euphoria”, “Peacemaker”, “The Gilded Age”, “Head of the Class”, “The Sex Lives of College Girls” και “Insecure”, το Vodafone TV φέρνει νέες σειρές και ταινίες που θα συζητηθούν.

Raised by Wolves S2

To Vodafone TV φέρνει τον δεύτερο κύκλο του συναρπαστικού “Raised by Wolves” του Ridley Scott, δημιουργού των επικών “The Martian”, “Gladiator” και “Alien”, συνεχίζοντας το ταξίδι της φουτουριστικής τηλεοπτικής δυστοπίας, που κέρδισε το διεθνές κοινό. Η δεύτερη σεζόν πιάνει ξανά το νήμα της εξιστόρησης από το σημείο όπου είχε σταματήσει ο προηγούμενος κύκλος: οι ήρωες μαζί με το κακόβουλο φίδι βρίσκονται στην αναπάντεχη Τροπική Ζώνη του πλανήτη και ξεκινούν τον πολυαναμενόμενο δεύτερο κύκλο, εκεί όπου η Μητέρα και ο Πατέρας ενώνονται ξανά με τους υπόλοιπους για να ενταχθούν σε μια νεοσύστατη αποικία.

Killing Eve S4

Έχοντας ήδη ανακοινωθεί πως αυτός ο κύκλος θα είναι και το φινάλε της σειράς, οι φανατικοί του “Killing Eve” της συναρπαστικής σειράς μυστηρίου της Phoebe Waller-Bridge, κοιτάζουν τα τελευταία οκτώ επεισόδια σαν το Άγιο Δισκοπότηρο. Η ψυχοπαθής Βιλανέλ (Jodie Comer) και η ντετέκτιβ Ιβ (Sandra Oh) σε ένα καινούργιο παιχνίδι κυνηγητού, επαναδιαπραγματεύονται αλλιώς την σχέση τους.

Wellington Paranormal S4

Κάπου μεταξύ κωμωδίας και θρίλερ, κάτι ανάμεσα σε μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ, το “Wellington Paranormal” τους Jemaine Clement (“What We Do In The Shadows”) και τον βραβευμένο με Oscar, Taika Waititi (“Star Wars”, “JoJo Rabbit”), έχει αποκτήσει τη δική του θέση στους τηλεοπτικούς θρύλους, εκεί που δυο αστυνόμοι αναλαμβάνουν μυστήρια από αλλού φερμένα. Πόσο πιστεύετε θα αλλάξει αυτό στον τέταρτο κύκλο; Το ίδιο αστεία και τρομακτικά, έρχονται και πάλι.

Οι ταινίες που αξίζουν το χρόνο σου

Με το “ANTLERS” και με συμπαραγωγό τον Guillermo del Torro, ο σκηνοθέτης Σκοτ Κούπερ (“Black Mass”, “Hostiles”, “Out of Furnace”) αναδεικνύει μία υπερφυσική ιστορία τρόμου, σε μια μικρή πόλη του Όρεγκον, όπου ένας δάσκαλός και ο σερίφης της περιοχής ανακαλύπτουν ένα νεαρό αγόρι, φορέα ενός θανάσιμου μυστικού. Πρωταγωνιστούν οι Κέρι Ράσελ, Τζέσι Πλίμονς, Σκοτ Χέιζ, Τζέρεμι Τόμας, Γκράχαμ Γκριν.

Ενώ με τα πολυσυζητημένα «ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1943», ο Νικόλας Δημητρόπουλος επαναφέρει τη συγκλονιστική ιστορία του ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων από τους Ναζί κατακτητές, με επίκεντρο έναν ηλικιωμένο άνδρα, που επιβίωσε της καταστροφής των Καλαβρύτων του 1943, ο οποίος φέρνει στο μυαλό του τις μνήμες από το παρελθόν. Πρωταγωνιστούν οι Max Von Sydow, Δανάη Σκιάδη, Γιώργος Βογιατζής, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Νικόλας Παπαγιάννης.

