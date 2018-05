Δύο μυστικοί πράκτορες της CIA (Rosamund Pike, Dean Norris) αναθέτουν στον Mason Skiles (Jon Hamm), έναν πρώην Αμερικανό διπλωμάτη, να επιστρέψει στον Λίβανο μετά από δέκα χρόνια, για να διαπραγματευτεί τη ζωή ενός φίλου του. Τίποτα δεν είναι όπως το θυμόταν και εκτός από τα φαντάσματα του παρελθόντος, ο Mason βρίσκεται αντιμέτωπος με αποκαλύψεις που αφορούν τις προθέσεις του ισραηλινού στρατού, επικεφαλής Αμερικανών πολιτικών, της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και διεφθαρμένων γραφειοκρατών.

Ποιον μπορείς να εμπιστευτείς σε ένα κόσμο που η αλήθεια αναδύεται όταν είναι βολικό ή κερδοφόρο; Ο Jon Hamm (Mad Men, Baby Driver) πρωταγωνιστεί σε ένα συναρπαστικό και ευφυές κατασκοπικό θρίλερ, από το εξαιρετικό και τεκμηριωμένο σενάριο του Tony Gilroy (Tριλογία Bourne, Rogue One). Την ιστορία, η οποία διαδραματίζεται στη Βηρυτό του 1982, σκηνοθετεί καθηλωτικά ο Brad Anderson (The Machinist). Ο σκηνοθέτης αναλαμβάνει να μας μεταφέρει στην καρδιά μιας ταραγμένης και σύνθετης εποχής, όπου εμπλέκονται διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις και η κατάσταση είναι φλογώδης και ανεξέλεγκτη. Η ταινία είναι μια θεαματική παραγωγή με ανατροπές και αγωνία που θέτει ερωτήματα για το κόστος της ελευθερίας, το τίμημα της εμπιστοσύνης και τη διττή φύση της επίσημης αλήθειας. Το καστ συμπληρώνεται από τους Rosamund Pike (Gone Girl), Dean Norris (Breaking Bad) και Mark Pellegrino (Capote) και σίγουρα θα κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων εκείνων που λατρεύουν την περιπέτεια!