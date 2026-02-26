Την αστυνομική κωμωδία «The Phoenician Scheme» («Το Φοινικικό Σχέδιο», 2025, διάρκειας 111’) με τους Benicio Del Toro, Willem Dafoe, Rupert Friend και σκηνοθεσία του Wes Anderson θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 1 Μαρτίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Ένας σχολαστικός μεγιστάνας, μια εύθραυστη αυτοκρατορία και μια παράλογη κληρονομιά μπλέκονται, καθώς τα μυστικά συσσωρεύονται, οι συμμαχίες τρίζουν και το έγκλημα χορεύει με στεγνό χιούμορ. H συνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 1/3 (22:00).

