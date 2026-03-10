Αυτή την Κυριακή 15/3 (22:00) στο Novacinema 1 με τους Gerard Butler , Nick Frost , Nico Parker και σκηνοθεσία του Dean DeBlois

Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Την οικογενειακή περιπέτεια «How to train your Dragon» («Πώς να εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας», 2025, διάρκειας 135’) με τους Gerard Butler, Nick Frost, Nico Parker και σκηνοθεσία του Dean DeBlois θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 15 Μαρτίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Ένας περίεργος νεαρός Βίκινγκ γίνεται φίλος με έναν φοβερό δράκο και αμφισβητεί παλιούς κανόνες, μαθαίνοντας πως το θάρρος και η κατανόηση μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Μην χάσετε τη συναρπαστική συνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 15/3 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.