Πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα σε όλα τα σπορ, έρχεται από τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην COSMOTE TV, με πάνω από 30 διοργανώσεις, προσφέροντας 8.000 ώρες live προγράμματος τον χρόνο. Επίσης, από το Σάββατο 25 Αυγούστου θα βρίσκεται στον αέρα το νέο κανάλι COSMOTE SPORT 9HD, που θα φιλοξενεί τις live μεταδόσεις της COSMOTE TV, όταν υπάρχει παράλληλη δράση σε όλα τα κανάλια.

Τα 10 κανάλια COSMOTE SPORT HD, μαζί με τα κανάλια FOX Sports HD, Nautical Channel HD, Ginx E Sports και Outdoor Channel HD, είναι διαθέσιμα για θέαση μέσα από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή, live ή on demand, μέσω της υπηρεσίας COSMOTE TV GO, από οποιοδήποτε δίκτυο σταθερής ή κινητής, με το πακέτο COSMOTE TV GO Sports.

Στο ποδόσφαιρο, τα κανάλια COSMOTE SPORT θα καλύψουν σε αποκλειστικότητα όλο το UEFA Champions League, που κάνει πρεμιέρα με τα Playoffs στις 21-22/8 (συμπεριλαμβανομένων και των αγώνων της ΑΕΚ με την Βίντι και του ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα) και όλο το UEFA Europa League, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 20/9, ενώ η δράση της νεοσύστατης διοργάνωσης UEFA Nations League ξεκινά στις 6/9 (ξεχωρίζουν οι -εκτός έδρας- αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με την Εσθονία και την Ουγγαρία, στις 8/9 & 11/9 αντίστοιχα, καθώς και οι αγώνες Γερμανία-Γαλλία 6/9, Αγγλία-Ισπανία 8/9 & Πορτογαλία-Ιταλία 10/9). Η COSMOTE TV έχει εξασφαλίσει και τα διεθνή φιλικά από τις 6/9, όπου ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Πορτογαλία-Κροατία (6/9) και Αγγλία-Ελβετία (11/9).

Πλούσια δράση, με πληθώρα ζωντανών μεταδόσεων, έρχεται και στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Premier League, LaLiga Stantander, Bundesliga, Bundesliga 2 και Liga NOS.

Ο «θεσμός των εκπλήξεων», το Κύπελλο Ελλάδας ποδοσφαίρου, παίζει μπάλα και φέτος στην COSMOTE TV. Τα κανάλια COSMOTE SPORT θα μεταδώσουν αποκλειστικά και σε high definition τις αναμετρήσεις της διοργάνωσης, όπου όλα μπορούν να συμβούν.

Στο μπάσκετ, το NBA κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο αποκλειστικά στην COSMΟΤΕ TV, με ακόμη περισσότερους αγώνες στην primetime ζώνη (NBA Saturdays & NBA Sundays), όπως και οι εντός έδρας αγώνες των KAE Παναθηναϊκός, ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την Basket League. Η COSMOTE TV επίσης μεταδίδει κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στα οποία -από φέτος- προστίθεται και η VTB League, που εξασφάλισε για τους συνδρομητές της.

Η δράση συνεχίζεται στις μεγαλύτερες διοργανώσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού (Formula 1, MotoGP, WRC, NASCAR Cup Series, Red Bull Air Race World Championship), αλλά και στα σπουδαία τουρνουά τένις (ΑΤP World Tour Finals, Next Gen ATP Finals, ATP World Tour Masters 1000, ΑΤP World Tour 500 & επιλεγμένα τουρνουά της σειράς ATP250 και WTA), με τη συμμετοχή των Ελλήνων πρωταθλητών, Στέφανου Τσιτσιπά και Μαρίας Σάκκαρη.

Στο αθλητικό πρόγραμμα της COSMOTE TV ανήκουν επίσης κορυφαίες διοργανώσεις βόλεϊ (CEV Champions League,), beach volley (Beach Volleyball World Tour) και χάντμπολ (Bundesliga Handball).

Οι «μάχες» στις πολεμικές τέχνες και η ανάδειξη του «απόλυτου πρωταθλητή» έχουν πλέον την έδρα τους στα κανάλια COSMOTE SPORT, αφού η COSMOTE TV εξασφάλισε τα δικαιώματα του UFC (Ultimate Fighting Championship) καθώς και επιλεγμένους αγώνες πυγμαχίας, που θα προβάλλονται αποκλειστικά στα κανάλια COSMOTE SPORT.

Με 16 αθλητικά κανάλια, η COSMOTE TV προσφέρει μακράν το πλουσιότερο αθλητικό πρόγραμμα στην ελληνική τηλεόραση. Τα 10 κανάλια COSMOTE SPORT προσφέρουν πάνω από 8.000 ώρες live μεταδόσεων τον χρόνο και μαζί με το COSMOTE SPORT HIGHLIGHTS HD φιλοξενούν σπουδαίες διοργανώσεις, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, βόλεϊ, χάντμπολ και μηχανοκίνητα.