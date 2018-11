Χειμωνιάζει! Και το τελευταίο πράγμα που θέλεις να κάνεις είναι να βγεις έξω αυτές τις ημέρες. Για την ακρίβεια θέλεις να αράξεις σπίτι, στον άνετο καναπέ σου, παρέα με ζεστή σοκολάτα και τη χνουδωτή κουβέρτα. Το σκηνικό ακούγεται φανταστικό ε; Ναι αλλά τι θα δεις; Εδώ θα πρέπει να μας εμπιστευθείς!

My Brilliant Friend

Η τηλεοπτική μεταφορά του εκδοτικού φαινομένου & best selling «τετραλογίας της Νάπολης» που αγαπήθηκε ιδιαίτερα και στην Ελλάδα, της Ιταλίδας συγγραφέα Έλενα Φερράντε, My Brilliant Friend, κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στην COSMOTE TV την Πέμπτη 22/11, στις 22.00 (COSMOTE CINEMA 4HD). Η Ιταλική σειρά, που πρωτοπαρουσιάστηκε στο φετινό φεστιβάλ Βενετίας, θα προβάλλεται κάθε Πέμπτη βράδυ στις 22.00 και αμέσως μετά θα είναι διαθέσιμη on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.To My Brilliant Friend αφηγείται την ιστορία δύο γυναικών, της Έλενα και της Ραφαέλα, με φόντο τις φτωχογειτονιές της Νάπολης, ξεκινώντας από την παιδική τους ηλικία τη δεκαετία του ’50. Με τη λήξη της φοίτησής τους στο δημοτικό, οι ζωές των δύο κοριτσιών χωρίζονται, καθώς, λόγω οικονομικών δυσκολιών, ο πατέρας της Ραφαέλα δεν μπορεί να την αφήσει να συνεχίσει τις σπουδές της. Από την άλλη, η Έλενα, καταφέρνει να συνεχίσει στο γυμνάσιο και στη συνέχεια, στο λύκειο. Οι δρόμοι των δύο κοριτσιών, ωστόσο, συνεχίζουν να διασταυρώνονται.Η αφήγηση γίνεται σε πρώτο πρόσωπο από την Έλενα, μέσα από την οποία σκιαγραφείται πλήθος από χαρακτήρες, τοποθεσίες και έθιμα της μεταπολεμικής Νάπολης σε μια ιστορία που καλύπτει περίπου 60 χρόνια.

Λαχταριστές εκπομπές μαγειρικής που δεν θα χορταίνετε να βλέπετε, έρχονται αυτό το Νοέμβριο στο FOX Life! Το «μενού» ξεκίνησε τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου στις 18.35, με τη νέα σειρά «Jamie Cooks Italy», όπου ο Jamie Oliver μοιράζεται μαζί μας την αγάπη του για το αυθεντικό ιταλικό φαγητό και ταξιδεύει σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας για να μας παρουσιάσει τις καλύτερες συνταγές. To FOX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω COSMOTE TV, Nova, Vodafone TV και WIND VISION.

Jamie Cooks Italy

Ο Jamie Oliver, ως γνήσιος λάτρης της Ιταλίας, των τοπίων της χώρας, των ανθρώπων της, αλλά κυρίως του απίστευτου φαγητού της, ξέρει πολύ καλά πως το ιταλικό φαγητό δεν έχει να κάνει με βραβευμένους σεφ, αλλά με αυθεντικές, σπιτικές συνταγές! Έτσι, από τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα στις 18.35, μέσα από την ταξιδιωτική σειρά γαστρονομίας «Jamie Cooks Italy», ο Jamie παρέα με τον καλύτερό του φίλο και μέντορα, Gennaro Contaldo, θα ταξιδέψουν σε όλη τη χώρα για να γνωρίσουν τις πρωταγωνίστριες της τοπικής κουζίνας: τις μαμάδες και τις γιαγιάδες της Ιταλίας! Εκείνες έχουν τελειοποιήσει συνταγές που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά και ο Jamie είναι αποφασισμένος να ανακαλύψει τα γαστρονομικά μυστικά τους, για να μας μάθει να μαγειρεύουμε σαν Ιταλοί, σε χρόνο ρεκόρ! Σε αυτό το γευστικό και διασκεδαστικό οδοιπορικό, ο Jamie θα περάσει τις δοκιμασίες των θρυλικών και αυθεντικών γιαγιάδων και θα βάλει την πινελιά του σε μερικά από τα πιο νόστιμα ιταλικά πιάτα!

Escape At Dannemora

Η πολυαναμενόμενη δραματική σειρά Escape At Dannemora, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου ηθοποιού Μπεν Στίλερ, έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή στην COSMOTE TV, την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου στις 00.00, 24 ώρες μετά την πρεμιέρα της στην Αμερική. Η σειρά θα προβάλλεται τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (00.00) στο COSMOTE CINEMA 4HD και ταυτόχρονα θα είναι διαθέσιμη on demand μέσα από την υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Κάθε επεισόδιο θα προβάλλεται και σε επανάληψη κάθε Τρίτη βράδυ στις 20.00 (COSMOTE CINEMA 4HD).Η νέα μίνι σειρά βασίζεται στην πραγματική ιστορία μίας εργαζόμενης φυλακών στη Νέα Υόρκη, η οποία αναπτύσσει ερωτικές επαφές με δύο κρατούμενους και τους βοηθάει να δραπετεύσουν. Στο all star καστ της σειράς συναντάμε τον βραβευμένο με OSCAR® και Χρυσή Σφαίρα ηθοποιό Μπενίσιο ντελ Τόρο (21 Γραμμάρια, Traffic, Sicario), την επίσης βραβευμένη με OSCAR, Χρυσή Σφαίρα και βραβεία Emmy Πατρίτσια Αρκέτ (Boyhood, Medium) και τον υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα Πολ Ντάνο (There will be Blood, Little Miss Sunshine).

The Wolf: True Alpha

Η HP Inc. ανακοίνωσε τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 την 3η σεζόν του The Wolf: True Alpha. Το The Wolf παρουσιάζει πώς τα εταιρικά δίκτυα μπορεί να δεχθούν διαδικτυακή επίθεση και τι πρέπει να κάνουν οι εταιρείες για να προστατευθούν. Το The Wolf: True Alpha έχει σκηνοθετηθεί από τον Lance Acord (Lost in Translation, Robot & Frank) και πρωταγωνιστούν ο Christian Slater (Mr. Robot, King Cobra), ο Jonathan Banks (Breaking Bad, Better Call Saul) και η πρωτοεμφανιζόμενη Betty Adewole (Wonder Woman).