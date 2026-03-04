Σειρές που θα καθηλώσουν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και το Μάρτιο οι συνδρομητές της Nova στο Novacinema4! Για τους λάτρεις των σειρών έρχονται στο Novacinema4, οι δύο νέες σειρές, «Sweetpea​» (από Παρασκευή 6/3, στις 22:00 και κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα) και «Hal & Harper» (από την Παρασκευή 20/3 στις 21:15 και κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα).

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου (21:15) ξεκινάει η δραματική κομεντί «Hal & Harper» με τους Cooper Raiff, Lili Reinhart, Mark Ruffalo Δύο αλληλοεξαρτώμενα αδέλφια διαχειρίζονται σχέσεις, φιλίες και ‘καταστάσεις’. Όταν ο Μπαμπάς ανακοινώνει ότι περιμένει παιδί με τη σύντροφό του, έρχονται αντιμέτωποι με την πορεία της ζωής τους και με την περίπλοκη παιδική τους ηλικία.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «The German» (κάθε Δευτέρα στις 22:00), «Law & Order season 25» (κάθε Τρίτη στις 21:00), «St. Denis Medical season 2» (κάθε Τετάρτη στις 21:15​), «The Rainmaker» (κάθε Τετάρτη στις 22:00 μέχρι 25/3), «NCIS season 23» (κάθε Πέμπτη στις 21:00, 48 ώρες μετά την προβολή του επεισοδίου στην Αμερική) και «I, Jack Wright» (μέχρι 12/3, 22:00), «Son of a Critch season 4» (κάθε Παρασκευή στις 21:15 μέχρι 13/3), «Black Daisies» (κάθε Σάββατο 22:00) και «Doc season 2» (κάθε Κυριακή στις 22:00).