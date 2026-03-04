Σειρές που θα καθηλώσουν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και το Μάρτιο οι συνδρομητές της Nova στο Novacinema4! Για τους λάτρεις των σειρών έρχονται στο Novacinema4, οι δύο νέες σειρές, «Sweetpea​» (από Παρασκευή 6/3, στις 22:00 και κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα) και «Hal & Harper» (από την Παρασκευή 20/3 στις 21:15 και κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα).

Η κωμική σειρά θρίλερ «Sweetpea» με τους Ella Purnell, Tim Samuels, Calam Lynch κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Μαρτίου (22:00). Η ιστορία της Ρίανον Λούις, μιας ήσυχης και διακριτικής κοπέλας που φτάνει στα όρια της βίαιης έκρηξης όταν πεθαίνει ο πατέρας της και ο σχολικός της νταής επιστρέφει στην πόλη. Ανακαλύπτει μέσα της μια δύναμη που δεν ήξερε ότι διέθετε.

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου (21:15) ξεκινάει η δραματική κομεντί «Hal & Harper» με τους Cooper Raiff, Lili Reinhart, Mark Ruffalo Δύο αλληλοεξαρτώμενα αδέλφια διαχειρίζονται σχέσεις, φιλίες και ‘καταστάσεις’. Όταν ο Μπαμπάς ανακοινώνει ότι περιμένει παιδί με τη σύντροφό του, έρχονται αντιμέτωποι με την πορεία της ζωής τους και με την περίπλοκη παιδική τους ηλικία.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «The German» (κάθε Δευτέρα στις 22:00), «Law & Order season 25» (κάθε Τρίτη στις 21:00), «St. Denis Medical season 2» (κάθε Τετάρτη στις 21:15​), «The Rainmaker» (κάθε Τετάρτη στις 22:00 μέχρι 25/3), «NCIS season 23» (κάθε Πέμπτη στις 21:00, 48 ώρες μετά την προβολή του επεισοδίου στην Αμερική) και «I, Jack Wright» (μέχρι 12/3, 22:00), «Son of a Critch season 4» (κάθε Παρασκευή στις 21:15 μέχρι 13/3), «Black Daisies» (κάθε Σάββατο 22:00) και «Doc season 2» (κάθε Κυριακή στις 22:00).

Απόλαυσε τις σειρές στο Novacinema4 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

