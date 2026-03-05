Τo θρίλερ μυστηρίου «Drop» (2025, διάρκειας 105’) με τους Meghann Fahy, Reed Diamond, Brandon Sklenar και σκηνοθεσία του Christopher Landon θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 8 Μαρτίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.
Μια ήρεμη βραδιά μετατρέπεται σε απειλή, όταν μια γυναίκα λαμβάνει αινιγματικά μηνύματα που προβλέπουν κάθε της κίνηση και την ωθούν να βρει ποιος την παρακολουθεί, πριν να είναι αργά. H συνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 8/3 (22:00).
Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα αι offline.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply