Πρεμιέρα κάνει την Κυριακή 1/3 στις 21:00 στο COSMOTE HISTORY, η νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Μπλε Δάση», σε παραγωγή COSMOTE TV. Η σειρά 4 επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Ορφέα Περετζή, μάς ταξιδεύει στον αθέατο και συναρπαστικό κόσμο των ελληνικών θαλασσών, αναδεικνύοντας τα υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας και τα δάση φυκιών, που αποτελούν πολύτιμα οικοσυστήματα για τη θαλάσσια ζωή.

Τα «Μπλε Δάση» ακολουθούν τέσσερις νέους επιστήμονες και τις ομάδες τους σε αποστολές σε ελληνικά νησιά, όπου υλοποιούνται χαρτογραφήσεις, δράσεις προστασίας και προγράμματα αποκατάστασης ευαίσθητων οικοσυστημάτων, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και κοινότητες.

Στη Λήμνο, ο Βασίλης Παπαθανασίου ερευνά ένα από τα μεγαλύτερα λιβάδια Ποσειδωνίας της Μεσογείου. Στη Σητεία, ο Βασίλης Γερακάρης προχωρά σε μία από τις πιο πρωτοποριακές προσπάθειες οικολογικής αποκατάστασης υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας που έχουν υλοποιηθεί στη χώρα. Στη Ζάκυνθο, ο Χάρης Δημητριάδης δραστηριοποιείται στο πεδίο του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, όπου η περιβαλλοντική προστασία καλείται να συνυπάρξει με την έντονη τουριστική δραστηριότητα. Στη Σκύρο, η Πολυτίμη Ιόλη Λάρδη και η ομάδα της διερευνούν την κατάσταση των δασών κυστοζέιρας και τις δυνατότητες διατήρησης και ανάκαμψής τους.

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς θα μεταδοθεί την Κυριακή 1/3 στις 21:00 στο COSMOTE HISTORY και ταυτόχρονα στο επίσημο YouTube κανάλι της COSMOTE TV. Κάθε επεισόδιο, μετά την προβολή του, θα είναι διαθέσιμο στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.