Το Σάββατο 18 Ιουνίου η Ελευσίνα είναι ο απόλυτος προορισμός. Με πρωτότυπες δράσεις ακροβατικών, σύγχρονου χορού και μουσικής στο ανοιχτό θέατρο του Παλαιού Ελαιουργείου, Εικαστική εγκατάσταση “Ελευσίνα & Επανάσταση” στο Parking του Παλαιού Ελαιουργείου, Print Your City, το πρωτοποριακό εργαστήριο αφιερωμένο στις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας και της Ανακύκλωσης στις εγκαταστάσεις του Τιτάν, παρουσίαση του εργαστηρίου Αναθεωρώντας τα τοπία της Ελευσίνας στο X-Bowling Art Center και τέλος, Danceteria στο Παλαιό Ελαιουργείο με σημαντικούς DJs και μουσικούς με αφορμή τη Γιορτή της μουσικής, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελευσίνα. Η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη με προκράτηση θέσεων.

Με μια μοναδική παρουσίαση στο ανοιχτό θέατρο του Παλαιού Ελαιουργείου στις 20.00, το Μυστήριο 57_Ακροβατώντας στην Ελευσίνα, το εν εξελίξει έργο των Ελλήνων και Γάλλων καλλιτεχνών, περιλαμβάνει πρωτότυπες δράσεις ακροβατικών, σύγχρονου χορού και μουσικής. Μια ποιητική διαδρομή γεμάτη χαρά και μελαγχολία, που φέρνει μπροστά το ιερό και το κοσμικό, το οικείο και το μακρινό κι επιβεβαιώνει την ανάγκη να συναντηθούμε σε μια σκηνή, στον δρόμο, στον δημόσιο χώρο, διασχίζοντας την ιστορία της Ελευσίνας. Απαραίτητη κράτηση θέσεων εδώ.

Με αφορμή τη Γιορτή της μουσικής, η 2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης διοργανώνει την Danceteria, μετατρέποντας τον προαύλιο χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου σε dance floor. Καλεσμένοι οι ταλαντούχοι DJs Black Athena, Dimitri Papaioannou (Synch Festival, Movement radio) και Ilias Pitsios (aka Dynamons – Echovolt Records & Into The Light Records), καθώς και ο μουσικός και MC Τζεφ Γκονζάλες ή αλλιώς BNC (Sky Vektor Music), που έρχονται στην Ελευσίνα με έναν και μοναδικό σκοπό: Να μας κάνουν να συγκινηθούμε χορεύοντας! O ήχος τους θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα μουσικό – ρυθμικό σαφάρι, που εναλλάσσεται από τον σύγχρονο urban ήχο μέχρι τα πιο ιδιαίτερα μονοπάτια της disco, house και γενικότερα dance κουλτούρας των τελευταίων 30 ετών. Στη μοναδικότητα της Ελευσίνας In Groove we trust. Κρατήσεις θέσεων εδώ.

Λίγο νωρίτερα, στις 18.00, θα παρουσιαστούν στο X-Bowling Art Center τα αποτελέσματα των πλανόδιων εργαστηρίων πολεοδομίας Αναθεωρώντας τα τοπία της Ελευσίνας, από την καλλιτεχνική και ερευνητική ομάδα του Γάλλου αρχιτέκτονα και πολεοδόμου Patrick Bouchain. Κρατήσεις θέσεων εδώ.

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται η σημαντική αφηγηματική Έκθεση – Εγκατάσταση με τίτλο “Ελευσίνα & Επανάσταση” της 2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης στο Parking του Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας. Η ιστορικού περιεχοµένου έκθεση, σε επιμέλεια της Ερατούς Κουτσουδάκη και επιστημονική επιμέλεια του Στέφανου Καβαλλιεράκη, με την πολύτιμη συμβολή τοπικών ιστοριοδιφών και συλλεκτών, αναπτύσσεται σε δύο μέρη που συνομιλούν και αλληλοσυμπληρώνονται: την in situ εικαστική εγκατάσταση “Θραύσματα” και την αφηγηματική ιστορική εγκατάσταση “Πολεμική Σκηνή”. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι 18.00 έως 21.00. Την Κυριακή 19 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης στις 20.00. Προκράτηση θέσεων εδώ.

Τέλος, οι πόρτες του αφιερωμένου στις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας και της Ανακύκλωσης εργαστηρίου Print Your City, μια δράση της 2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης σε συνεργασία με την ομάδα The New Raw, θα είναι εκτάκτως ανοιχτές αυτό το Σάββατο από τις 18.00 έως τις 20.00. Η πρωτοποριακή δράση Print Your City εξερευνά τη σχέση της τρισδιάστατης εκτύπωσης με την ανακύκλωση πλαστικού, μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπων αντικειμένων. Απαραίτητη η κράτηση θέσεων εδώ.