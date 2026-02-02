Μια ιστορική διάκριση για τον κυπριακό κινηματογράφο πέτυχε η ταινία Κράτα Με (Hold Onto Me) της Κύπριας σκηνοθέτιδας Μυρσίνης Αριστείδου, η οποία τιμήθηκε με το Audience Award στο Sundance Film Festival, ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου παγκοσμίως.

Η ανακοίνωση έγινε σήμερα στις 8:30 μ.μ., στο πλαίσιο της επίσημης απονομής των βραβείων του Φεστιβάλ, με το κοινό του Sundance να ξεχωρίζει την ταινία ανάμεσα στις συμμετοχές της διοργάνωσης και να της απονέμει το σημαντικότερο βραβείο αναγνώρισης από τους θεατές.

Το Κράτα Με (Hold Onto Me) αποτελεί την πρώτη κυπριακή, ελληνόφωνη μεγάλου μήκους ταινία που συμμετείχε στο Sundance, σηματοδοτώντας από την πρώτη του παρουσία μια ιστορική στιγμή για τον κυπριακό κινηματογράφο. Η ταινία πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της με sold out προβολή και διπλό standing ovation αυτή την Δευτέρα, αποσπώντας θερμή υποδοχή από το κοινό και κριτικούς.

Η κατάκτηση του Sundance Audience Award επιβεβαιώνει τη δυνατή συναισθηματική σύνδεση της ταινίας με το κοινό και αποτελεί κορυφαία τιμή τόσο για τη δημιουργό όσο και για τη σύγχρονη κυπριακή κινηματογραφική δημιουργία, ανοίγοντας τον δρόμο για μια δυναμική διεθνή πορεία.