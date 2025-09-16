Η DreamWorks Animation μεταφέρει για πρώτη φορά στον κινηματογράφο τη δημοφιλή της σειρά με την περιπέτεια, Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία.

Από την πρεμιέρα της σειράς στο Netflix το 2021, μικρά παιδιά από όλο τον κόσμο διασκεδάζουν ασταμάτητα. Δημιούργημα των καταξιωμένων Τρέισι Πέις Τζόνσον και Τζένιφερ Τούμι, η σειρά απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με έναν συνδυασμό live action και κινουμένων σχεδίων, που ξεκινά με το άνοιγμα ενός κουτιού-έκπληξη και οδηγεί σε έναν μαγικό κόσμο γεμάτο αξιαγάπητους γατίσιους χαρακτήρες που ζουν μέσα στο κουκλόσπιτο της Γκάμπι.

Η Γκάμπι (την οποία υποδύεται ξανά η Λάιλα Λόκχαρτ Κρέινερ) ξεκινάει για ένα οδοιπορικό με τη γιαγιά της (4 φορές βραβευμένη με Grammy Γκλόρια Εστέφαν), με προορισμό το Κατ Φρανσίσκο. Όταν όμως το αγαπημένο της κουκλόσπιτο καταλήγει στα χέρια μιας εκκεντρικής κυρίας που αγαπά τις γάτες (υποψήφια για Όσκαρ Κρίστεν Γουίγκ), η Γκάμπι θα ζήσει μια περιπέτεια στον πραγματικό κόσμο για να φέρει ξανά μαζί τις Γκάμπι Γάτες και να σώσει το κουκλόσπιτο πριν να είναι αργά.

Ένα λαμπερό καστ χαρίζει τις φωνές του με αστέρες του Saturday Night Live, όπως την Έγκο Γουάνταμ, τον Κάιλι Μούνι, τη Μελίσα Βιγιασενιόρ, και τον υποψήφιο για Emmy Τόμας Λένον (Reno 911!, American Dad!), τον Τζέισον Μαντζούκας (Invincible, Big Mouth) και τη Φόρτιουν Φίμστερ (Fortune Feimster: Crushing It, Velma). Οι αγαπημένοι χαρακτήρες της σειράς Πάντι, Τσίφτης, DJ Μιάου, Μωρό Μπένι Κουτάκι, Γοργονάτα, Μωρά-Κεκάκια και πολλοί ακόμη επιστρέφουν με τις γνωστές φωνές τους.

Την ταινία σκηνοθετεί ο Ράιν Κρίκγο (Home: Adventures with Tip & Oh, I Heart Arlo), που ήταν υποψήφιος για Emmy στην κατηγορία Παιδικών και Οικογενειακών Προγραμμάτων για την τηλεταινία Άρλο, το παιδί-αλιγάτορας. Την παραγωγή υπογράφει ο Στίβεν Σουάικερτ, που έχει διατελέσει παραγωγός και συμπαραγωγός σε τεράστιες επιτυχίες της DreamWorks Animation όπως τα Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας, Οι Κρουντς και Kung Fu Panda 4, που έχει αποφέρει σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Την εκτέλεση παραγωγής υπογράφουν οι Τζένιφερ Τούμι και Τρέισι Πέις Τζόνσον, βασισμένες στη σειρά που δημιούργησαν οι ίδιες.

Το 2024, σύμφωνα με τη Nielsen (εταιρεία μέτρησης της τηλεθέασης), η σειρά ήταν η ένατη πιο προβεβλημένη πρωτότυπη σειρά streaming. Το Netflix επέκτεινε τη σειρά σε 100 επεισόδια, με την 11η σεζόν να κάνει πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2025.

Η σειρά βασίζεται στη φιλοσοφία της διαρκούς εξέλιξης μέσα από δραστηριότητες και κάθε επεισόδιο της Γκάμπι ενθαρρύνει τη δημιουργική σκέψη και τη μάθηση μέσα από τα λάθη. Έχει βρεθεί στο Top 10 τηλεοπτικών σειρών σε 63 χώρες και έχει εξελιχθεί σε κορυφαίο brand προσχολικής ηλικίας παγκοσμίως, εμπνέοντας βραβευμένες σειρές παιχνιδιών, εκδόσεις, είδη σπιτιού, ρουχισμό και πολλά ακόμα. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί πρωτότυπη μουσική, μία εφαρμογή με υψηλή βαθμολογία και ένα κανάλι στο YouTube με εκατομμύρια επισκέψεις. Η επιτυχία της σειράς εδραιώνεται με τα θεματικά πάρκα της Universal, τις ζωντανές εκδηλώσεις και πολλά άλλα.

Σκηνοθεσία : Ράιν Κρίγκο Πρωταγωνιστούν : Λάιλα Λόκχαρτ Κρέινερ, Κρίστεν Γουίγκ, Γκλόρια Εστέφαν, Τόμας Λένον, Τζέισον Μαντζούκας, Έγκο Γουάνταμ, Κάιλι Μούνι, Μελίσα Βιγιασενιόρ και Φόρτιουν Φίμστερ