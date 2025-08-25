Από τη New Line Cinema έρχεται η ένατη ταινία του κινηματογραφικού σύμπαντος Conjuring, με εισπράξεις που ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σκηνοθεσία του βετεράνου Μάικλ Τσάβες και παραγωγή των δημιουργών της σειράς Τζέιμς Γουάν και Πίτερ Σάφραν. Το Κάλεσμα: η Τελευταία Τελετουργία προσφέρει ένα ακόμη συναρπαστικό κεφάλαιο στο εμβληματικό κινηματογραφικό σύμπαν Conjuring, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Η Βέρα Φαρμίγκα και ο Πάτρικ Γουίλσον ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια τελευταία υπόθεση ως οι διάσημοι, πραγματικοί ερευνητές παραφυσικών φαινομένων Εντ και Λορέιν Γουόρεν, σε μια δυνατή και ανατριχιαστική προσθήκη στο franchise που έχει σπάσει τα ταμεία σε όλο τον κόσμο.
Σύνοψη
Οι ερευνητές του παραφυσικού Εντ και Λορέιν Γουόρεν αναλαμβάνουν μια τελευταία τρομακτική υπόθεση που αφορά μυστηριώδεις οντότητες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν.
Σκηνοθεσία : Μάικλ Τσάβες
Πρωταγωνιστούν : Πάτρικ Γουίλσον, Βέρα Φαρμίγκα
Hμερομηνία εξόδου: 04/09/2025
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
