Από τη New Line Cinema έρχεται η ένατη ταινία του κινηματογραφικού σύμπαντος Conjuring, με εισπράξεις που ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σκηνοθεσία του βετεράνου Μάικλ Τσάβες και παραγωγή των δημιουργών της σειράς Τζέιμς Γουάν και Πίτερ Σάφραν. Το Κάλεσμα: η Τελευταία Τελετουργία προσφέρει ένα ακόμη συναρπαστικό κεφάλαιο στο εμβληματικό κινηματογραφικό σύμπαν Conjuring, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Η Βέρα Φαρμίγκα και ο Πάτρικ Γουίλσον ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια τελευταία υπόθεση ως οι διάσημοι, πραγματικοί ερευνητές παραφυσικών φαινομένων Εντ και Λορέιν Γουόρεν, σε μια δυνατή και ανατριχιαστική προσθήκη στο franchise που έχει σπάσει τα ταμεία σε όλο τον κόσμο.

Σύνοψη

Οι ερευνητές του παραφυσικού Εντ και Λορέιν Γουόρεν αναλαμβάνουν μια τελευταία τρομακτική υπόθεση που αφορά μυστηριώδεις οντότητες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν.

Σκηνοθεσία : Μάικλ Τσάβες Πρωταγωνιστούν : Πάτρικ Γουίλσον, Βέρα Φαρμίγκα Hμερομηνία εξόδου: 04/09/2025