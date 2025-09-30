Tο ΑΡΚΑΝΤΙΑ του Γιώργου Ζώη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV

Το ΑΡΚΑΝΤΙΑ του Γιώργου Ζώη, η πρώτη ελληνική συμπαραγωγή του Vodafone TV που προβλήθηκε με επιτυχία στις ελληνικές αίθουσες από την Tanweer, προτάθηκε ως η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στην 98η διοργάνωση των βραβείων Όσκαρ, για το βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

H δεύτερη μεγάλου μήκους του Γιώργου Ζώη, που παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV και είναι μια παραγωγή των FOSS PRODUCTIONS (Αντιγόνη Ρώτα, Στέλιος Κοτιώνης) και HOMEMADE FILMS (Μαρία Δρανδάκη), διένυσε μια μεγάλη φεστιβαλική πορεία που ξεκίνησε πέρυσι στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου και στο τμήμα Enoucnters, με ενδιάμεσους σταθμούς και βραβεύσεις στα φεστιβάλ του Κορκ, του Χονγκ-Κονγκ, του Σεράγεβο και της Θεσσαλονίκης και συνεχίστηκε στα 16α Βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, κερδίζοντας τα Βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου για τον Γιώργο Ζώη και την Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη.

Η ταινία που είναι μια παραβολή για τα φαντάσματα, τις αναμνήσεις, τις ενοχές και την λύτρωση πήρε το χρίσμα μετά τη γνωμοδότηση 11μελούς επιτροπής που συνέθεσε το Υπουργείο Πολιτισμού, η οποία και συστήθηκε αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό (ΕΚΚΟΜΕΔ, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος, Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων, Ένωση Παραγωγών Έργων Επικοινωνίας, Ένωση Σκηνοθετών – Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου, Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, Ένωση Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου, Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λος Άντζελες).

Το ΑΡΚΑΝΤΙΑ είναι αποκλειστικά διαθέσιμο στην πλατφόρμα του Vodafone TV, μαζί με καθηλωτικό περιεχόμενο από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες παγκοσμίως όπως ΗΒΟ ΜΑΧ & Viaplay αποκλειστικά στην Ελλάδα, την υπηρεσία Disney+, που περιλαμβάνεται στο Vodafone TV χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, αλλά και ανεξάρτητο ελληνικό περιεχόμενο, ειδικά αφιερώματα και πολλά ακόμα.

Σύνοψη

Ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα αναστατώνει τη χειμωνιάτικη ραστώνη του τουριστικού θέρετρου. Ο Γιάννης κι η Κατερίνα, καταφθάνουν σοκαρισμένοι για να αναγνωρίσουν το θύμα στο τοπικό νοσοκομείο. Μαζί αλλά και χωριστά, θα προσπαθήσουν να συνδέσουν κομμάτια του παζλ της ζωής που χάθηκε, ερχόμενοι αντιμέτωποι με μια σειρά από αναπάντεχες αποκαλύψεις. Και δεν είναι οι μόνοι. Στο απόκοσμο παραθαλάσσιο μπαρ της περιοχής, το Αρκάντια, η Κατερίνα θα συναντήσει μια αλλόκοτη συντροφιά από απροσδόκητους συνοδοιπόρους.

Λίγα λόγια για την ταινία

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκουμε για πρώτη φορά μαζί τους Βαγγέλη Μουρίκη και Αγγελική Παπούλια, ενώ το καστ συμπληρώνουν η Έλενα Τοπαλίδου, ο Νικόλας Παπαγιάννης, ο Βαγγέλης Ευαγγελινός, καθώς και μια σειρά από άλλους καταξιωμένους ηθοποιούς της μεγάλης οθόνης. Η ταινία, που αποτελεί ελληνοβουλγαρική συμπαραγωγή, υπογράφεται από την Αντιγόνη Ρώτα και τον Στέλιο Κοτιώνη για την Foss Productions (Echoes of the Past, Third Kind, Milky Way, Maestro), τη Μαρία Δρανδάκη για την Homemade Films (Animal, Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών, Interruption) τη Veselka Kiryakova για την Red Carpet (Aga, Allienation) και τον Ανδρέα Γεωργιάδη για το Vodafone TV. Το σενάριο της ταινίας συνυπογράφει η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη με τον Γιώργο Ζώη. Η φωτογραφία είναι του Κωνσταντίνου Κουκουλιού GSC, η μουσική του Petar Dundakov, το μοντάζ υπογράφει ο Γιάννης Χαλκιαδάκης, τα σκηνικά φέρουν την υπογραφή της Ελένας Βαρδαβά, ενώ τα κοστούμια είναι δημιούργημα της Βασιλείας Ροζάνα.

Η ταινία υλοποιήθηκε με την υποστήριξη των:

Eurimages – Council of Europe,ΕΚΚ, Bulgarian National Film Center, Onassis Culture, Flux και του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στην Ελλάδα.

Μια παραγωγή της Foss Productions και της HomemadeFilms, σε συμπαραγωγή με την Red Carpet και το Vodafone TV.

Credits

ΑΡΚΑΝΤΙΑ | Σκηνοθεσία ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΗΣ | Σενάριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΗΣ | Παραγωγοί ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΡΩΤΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΝΔΑΚΗ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΤΙΩΝΗΣ | Συμπαραγωγοί VESELKA KIRYAKOVA, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | Διεύθυνση Φωτογραφίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ GSC | Μοντάζ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ | Μουσική PETAR DUNDAKOV | Σκηνογράφος ΕΛΕΝΑ ΒΑΡΔΑΒΑ | Ενδυματολόγος ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΡΟΖΑΝΑ | Μακιγιάζ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΙΔΟΥ | Ηχητικός Σχεδιασμός ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ | Ηχολήπτης ALEXANDER SIMEONOV | Colourist ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ | Casting ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΡΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | Α’ Βοηθός Σκηνοθέτη ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΤΖΟΥΝΗΣ | Location Manager ΓΙΩΤΑ ΣΚΟΥΒΑΡΑ |Διεύθυνση Παραγωγής ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΡΝΤΑΡΗΣ | Executive Producers LUCAΝ TOH, BABAK ANVARI, CYNTHIA ODIER

Ηθοποιοί ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΟΥΛΙΑ, ΕΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΙΜΑΓΜΟΣ ΡΗΓΑΣ, ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ, ΕΛΕΝΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ, ΦΛΟΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΑΦΝΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΠΑΤΑΚΙΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΠΕΤΡΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ, ΛΕΝΑ ΓΙΑΚΚΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΓΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΤΖΟΥΖΑΚΗΣ