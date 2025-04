Ο Μάιος έρχεται στην COSMOTE TV και μαζί του φέρνει τον 2ο κύκλο του μετα-αποκαλυπτικού «The Walking Dead: Dead City». Το spin-off της σειράς-φαινόμενο «The Walking Dead», επιστρέφει με την Μάγκι (Λόρεν Κόχαν) και τον Νίγκαν (Τζέφρι Ντιν Μόργκαν) να βρίσκονται αντιμέτωποι σε έναν πόλεμο για τον έλεγχο του Μανχάταν. Στην ατζέντα του μήνα ξεχωρίζει, επίσης, η πρεμιέρα της 5ης σεζόν της μεγαλύτερης σε τηλεθέαση σειράς της Γαλλίας «HIP (High Intellectual Potential)», με την ιδιοφυή Μοργκάν να αναλαμβάνει νέες υποθέσεις εξιχνίασης εγκλημάτων, ενώ παράλληλα προσπαθεί να ισορροπήσει την προσωπική της ζωή.

Με νέους κύκλους επιστρέφουν, ακόμα, το «Poker Face» (2η σεζόν), με δημιουργό τον Ράιαν Τζόνσον (Knives Out, Star Wars: The Last Jedi) και πρωταγωνίστρια τη Νατάσα Λιόν (Russian Doll), το αστυνομικό «Harry Wild» (4η σεζόν) με τη βραβευμένη με Emmy και Χρυσή Σφαίρα Τζέιν Σίμουρ (The Kominsky Method, Dr. Quinn Medicine Woman), το «Dark Hearts» (2η σεζόν), καθώς και το ιταλικό «Mina Settembre» (3η σεζόν). Τον Μάιο θα κάνει πρεμιέρα και το ψυχολογικό θρίλερ «Little Disasters» με τη Ντιάνε Κρούγκερ (Inglourious Basterds, Unknown, National Treasure), η ιταλική σειρά εποχής «Belcanto» και το θρίλερ «Reunion», με δημιουργούς και ερμηνευτές κωφούς καλλιτέχνες.

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά την προβολή του στα κανάλια της COSMOTE TV (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο για θέαση μέσα από τον δωρεάν, On Demand κατάλογο, όπως και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με νέα επεισόδια.

Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες του Μαΐου:

Harry Wild (4η σεζόν)

Η Τζέιν Σίμουρ επιστρέφει ως Harriet “Harry” Wild, μια συνταξιούχος καθηγήτρια λογοτεχνίας με ταλέντο στην επίλυση μυστηρίων. Στη νέα σεζόν, το Πρακτορείο Ντετέκτιβ Wild/Reid υποδέχεται έναν απρόσμενο πελάτη, ενώ προσωπικές προκλήσεις δοκιμάζουν τη δυναμική της ομάδας.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά το εξωτερικό: Τρίτη 6/5, 22.00, COSMOTE SERIES HD .

The Walking Dead: Dead City (2η σεζόν)

Στην νέα σεζόν ο πόλεμος για τον έλεγχο του Μανχάταν κλιμακώνεται, με την Μάγκι και τον Νίγκαν να βρίσκονται παγιδευμένοι σε αντίπαλες πλευρές. Καθώς οι δρόμοι τους διασταυρώνονται, συνειδητοποιούν ότι η διέξοδος και για τους δύο είναι πιο περίπλοκη και τρομακτική από ό,τι είχαν ποτέ φανταστεί.

Πρεμιέρα 48 ώρες μετά την Αμερική: Τρίτη 6/5, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

Poker Face (2η σεζόν)

Η Τσάρλι Κέιλ επιστρέφει για να λύσει ακόμα πιο περίπλοκες υποθέσεις, αξιοποιώντας την ικανότητά της να καταλαβαίνει πότε κάποιος λέει ψέματα. Κάθε επεισόδιο της σειράς αποτελεί μία αυτοτελή υπόθεση μυστηρίου, ενώ στη νέα σεζόν εμφανίζονται και λαμπεροί guests, όπως: Κέιτι Χολμς (Batman Begins), Σίνθια Ερίβο (Wicked), Τζιανκάρλο Εσποσίτο (Breaking Bad) και Μέλανι Λίνσκι (Yellowjackets).

Πρεμιέρα με τριπλό επεισόδιο, 24 ώρες μετά την Αμερική: Παρασκευή 9/5, στη δωρεάν O n D emand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Dark Hearts (2η σεζόν)

Στη νέα σεζόν η ομάδα των γαλλικών ειδικών δυνάμεων βρίσκεται αντιμέτωπη με μία ειδική αποστολή: να απελευθερώσει ένα μέλος της, που έχει αιχμαλωτιστεί από μία τρομοκρατική οργάνωση.

Πρεμιέρα: Σάββατο 10/5, στη δωρεάν On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Reunion

Η σειρά ακολουθεί τον Ντάνιελ, έναν κωφό άντρα που αποφυλακίζεται μετά από καταδίκη για φόνο και αναζητά λύτρωση. Προσπαθώντας να επανασυνδεθεί με την αποξενωμένη κόρη του, η επιθυμία του για εκδίκηση συγκρούεται με το παρελθόν και τα πρόσωπα που πλήγωσε.

Πρεμιέρα : Πέμπτη 15/5, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

H.I.P. (5η σεζόν-Α’ μέρος)

Η μεγαλύτερη σε τηλεθέαση σειρά της Γαλλίας -των τελευταίων 15 ετών- επιστρέφει με τη Μοργκάν να προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην καριέρα, τη μητρότητα και τη σχέση της με τον Καραντέκ, που αποδεικνύεται πατέρας του παιδιού της. Το Α’ μέρος της 5ης σεζόν περιλαμβάνει τα 4 πρώτα επεισόδια, ενώ με την προβολή του 1ου επεισοδίου θα είναι διαθέσιμοι για θέαση οι προηγούμενοι κύκλοι της σειράς (On Demand υπηρεσία COSMOTE TV).

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά τη Γαλλία: Παρασκευή 16/5, 22.00, COSMOTE SERIES HD .

Mina Settembre (3η σεζόν)

Η Μίνα, η κοινωνική λειτουργός από τη Νάπολη, επιστρέφει με νέες επαγγελματικές και προσωπικές προκλήσεις, καθώς ετοιμάζεται να δημιουργήσει οικογένεια. Η σεζόν εξερευνά τις δυσκολίες που προκύπτουν από την ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική ζωή και τις κοινωνικές απαιτήσεις.

Πρεμιέρα : Παρασκευή 16/5, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

Belcanto

Η σειρά διαδραματίζεται στην Ιταλία του 1847 και ακολουθεί τρεις γυναίκες από τη Νάπολη που διεκδικούν μια θέση στον κόσμο της όπερας. Μητέρα και κόρες έρχονται αντιμέτωπες με έρωτες, φιλοδοξίες, προδοσίες και κοινωνικές αναταραχές που αλλάζουν τις ζωές τους.

Πρεμιέρα : Κυριακή 18/5, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

Little Disasters

Σε αυτό το ψυχολογικό θρίλερ η φαινομενικά τέλεια ζωή της Τζες (Ντιάνε Κρούγκερ) καταρρέει μετά από έναν ύποπτο τραυματισμό του βρέφους της. Όταν η γιατρός και φίλη της μητέρας καλεί τις κοινωνικές υπηρεσίες, ξεκινά μια αστυνομική έρευνα που φέρνει στην επιφάνεια μυστικά, προδοσίες και μια σοκαριστική αλήθεια.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αγγλία: Παρασκευή 23/5, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD .