Από τον δημιουργό των ταινιών The Purge και τον παραγωγό της ταινίας Η Νύχτα με τις Μάσκες, έρχεται η ανατριχιαστική ταινία τρόμου THE HOME.

Ένας αντισυμβατικός νέος στα είκοσί του καταδικάζεται σε κοινωνική εργασία σε ένα ήσυχο γηροκομείο. Οι ένοικοι του τέταρτου ορόφου είναι αυστηρά απρόσιτοι, καθώς λέγεται ότι χρειάζονται «ειδική φροντίδα».

Όσο οι υποψίες του εντείνονται και ερευνά βαθύτερα, αποκαλύπτει ένα ανατριχιαστικό μυστικό που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τις ζωές των ενοίκων όσο και τη δική του.

H ταινία θα ανοίξει το φετινό FrightFest UΚ, το μεγαλύτερο horror και fantasy φεστιβάλ του Ηνωμένου Βασιλείου, και επιπλέον θα προβληθεί στο διαγωνιστικό τμήμα του φετινού Sitges Film Festival.

Λίγα λόγια για την παραγωγή

Ευρύτερα γνωστός για τη δημιουργία των ταινιών The Purge, ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Τζέιμς Ντε Μόνακο είδε σε αυτή την ιστορία έναν πιο συγκεκριμένο, συναισθηματικό και ψυχολογικό τύπο τρόμου – κάτι ατμοσφαιρικό και παράλληλα θεματικά επίκαιρο. “Ήταν μια αλληγορία για την προηγούμενη γενιά που ουσιαστικά παίρνει τα πάντα από αυτή τη νέα γενιά”, αναφέρει. Αυτή η ένταση – μεταξύ των γενεών, μεταξύ της επιφάνειας και αυτού που κρύβεται από κάτω – έγινε η καρδιά της ταινίας. Κάτω από την αγωνία και τον τρόμο υπήρχε ένας βαθύτερος πόνος – κάτι ειλικρινές και άμεσο.

“Πάντα πιστεύαμε ότι προσπαθούμε να πούμε κάτι μεγαλύτερο”, αναφέρει ο σεναριογράφος Άνταμ Κάντορ. Αυτό το “κάτι μεγαλύτερο” ήταν μια συνειδητή επιλογή να δημιουργηθεί μια ταινία τρόμου που λειτουργεί σε πολλά επίπεδα: είναι διασκεδαστική, αλλά προσφέρει και μια βαθύτερη κοινωνική κριτική. “Μεγαλώσαμε με την ταινία Η νύχτα των ζωντανών νεκρών του Τζορτζ Ρομέρο και τα έργα του Τζον Κάρπεντερ – δημιουργών που πάντα είχαν να πουν κάτι πιο ουσιαστικό”, προσθέτει ο Τζέιμς Ντε Μόνακο. “Αυτό που μπορεί να φαίνεται επιφανειακά ως μια διασκεδαστική ταινία τρόμου, μπορεί να έχει κάτι παραπάνω για εκείνο το κοινό που θέλει να δει κάτι πιο ουσιώδες”.

Όταν ο παραγωγός Σεμπάστιαν Κ. Λεμερσιέ – επίσης γνωστός για τη συμβολή του στις ταινίες The Purge – μπήκε στο πρότζεκτ, αναγνώρισε αμέσως τη δυναμική της ιστορίας. “Με ενθουσίασε η ιδέα μιας ταινίας που εξερευνά τη διαμάχη ανάμεσα στις γενιές”, λέει. Για τον Λεμερσιέ, ήταν μια ακόμα ευκαιρία να συνδυάσει το είδος του θρίλερ με κάτι πιο κοινωνικά φορτισμένο.

Σχετικά με το καστ

Η ταινία απαιτούσε έναν πρωταγωνιστή ικανό να μεταφέρει την ένταση και την ατμόσφαιρα – κάποιον αντισυμβατικό, αλλά αυθεντικό. Για τον Τζέιμς Ντε Μόνακο, ένα όνομα του ερχόταν στο μυαλό: Πιτ Ντέιβιντσον. Οι δυο τους είχαν μια δημιουργική φιλία που κρατούσε χρόνια. Ο Ντέιβιντσον αναφέρει: “Το σενάριο με τράβηξε – ήταν ειλικρινές και υπήρχαν πράγματα κάτω από την επιφάνεια που με ενδιέφερε να ανακαλύψω”.

Ο Λεμερσιέ είχε γνωρίσει τον Ντέιβιντσον σε μια πρεμιέρα της ταινίας The Purge. “Αν και ο Πιτ είναι γνωστός για την κωμωδία, έχει πολύ βάθος ως άνθρωπος. Για τον Τζέιμς, ήταν σχεδόν αυτονόητο να τον δει ως δραματικό ηθοποιό, γιατί ξέρει ποιος είναι ο Πιτ… Και αυτό το στοιχείο ήταν εξαιρετικά δυνατό.” Ο Μαξ, o χαρακτήρας που υποδύεται ο Ντέιβιντσον, δεν είναι απλώς ένα παιδί με προβλήματα – κουβαλάει μια πολύπλοκη και επώδυνη ιστορία, και ήταν επίσης μια ευκαιρία να δει το κοινό κάτι διαφορετικό από αυτό που είχε συνηθίσει να περιμένει.

Πλάι στον Ντέιβιντσον βρισκόταν ένα καστ καταξιωμένων ηθοποιών, όπως η Μαίρη Μπεθ Πέιλ (The Good Wife, Anastasia), η Τζέσικα Χετς (Eleanor the Great, Tokyo Vice, Friends), ο Βίκτωρ Γουίλιαμς (Justified: City Primevil, Happy Together), η Mugga (Manifest, The First Purge), o Μπρους Άλτμαν (Law & Order, Power Book II: Ghost) και ο βραβευμένος με Tony Τζον Γκλόβερ (And Just Like That…, Fear of the Walking Dead).

“Μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον να έχω τον Πιτ Ντέιβιντσον – που κατά κάποιο τρόπο είναι το πρόσωπο της νεολαίας στην Αμερική σήμερα – δίπλα στη μεγαλύτερη γενιά ηθοποιών”, προσθέτει ο Ντε Μόνακο. “Ήξερα ότι μπορούσα να τονίσω αυτή τη δυναμική επιλέγοντας παλιούς ηθοποιούς του θεάτρου, και όλοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Ήμασταν πολύ τυχεροί.”

H Μαίρη Μπεθ Πέιλ (Νόρμα) πρόσθεσε με την παρουσία της ιδιαίτερο συναισθηματικό βάθος που καθόρισε τον τόνο κάθε σκηνής στην οποία εμφανιζόταν. “Καταλάβαμε αμέσως ότι μπορούσε να δώσει στην ιστορία μια πραγματική βάση. Η ερμηνεία της είναι διακριτική, μελετημένη και βαθιά ανθρώπινη – ακριβώς αυτό που χρειαζόταν η ταινία.”, αναφέρει ο Ντε Μόνακο.

Ο Τζον Γκλόβερ, που υποδύεται τον Λου, συνδέθηκε προσωπικά με το υλικό. “Είναι από αυτές τις δουλειές που χαίρεσαι ιδιαίτερα να τις παίρνεις”, αναφέρει. Με το χαρακτήρα του έφερε χαρά, σκανταλιά και ηθική διαύγεια στην ιστορία. “Ο Λου έχει μια υπέροχη φιλοσοφία – ο εχθρός του γήρατος δεν είναι ο θάνατος, είναι η πλήξη”, λέει ο Γκλόβερ.