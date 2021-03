Λίγο πριν το τέλος της ανατρεπτικής σειράς του Disney+, WandaVision, με το 9ο επεισόδιο προ των πυλών, οι εκατομμύρια fans αναρωτιούνται: θα υπάρξει 2η σεζόν;

O Πρόεδρος της Marvel Studios, Kevin Feige δήλωσε όταν ερωτήθηκε σχετικά ότι «δεν αναπτύσσουν – προς το παρόν – μία 2η σεζόν για την σειρά WandaVision, ωστόσο ‘ποτέ μην λες ποτέ’». Αυτό που καταλάβαμε από την αινιγματική απάντηση του ‘μπαμπά’ της Marvel, είναι ότι ακόμη και εάν δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για μία 2η σεζόν της 1ης σειράς του MCU, μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν στο μέλλον εάν το κρίνουν αναγκαίο. Ακόμη, το συμπέρασμά μας είναι ότι το 9ο επεισόδιο της σειράς θα ‘κλείνει’ την υπόθεσή της, έτσι ώστε να μην απαιτείται η συνέχεια σε μία πιθανή 2η σεζόν.

Το πιο εντυπωσιακό love story της Marvel έχει καθηλώσει τους τηλεθεατές, καθώς τα έχει όλα: αποτίει φόρο τιμής στα sitcoms των περασμένων δεκατιών, είναι γλυκόπικρο, το κάθε επεισόδιο είναι ξεχωριστό, έχει ανατροπές, φοβερά εφέ και σκηνικά και οι χαρακτήρες του έχουν όλοι βάθος και εξέλιξη. Μαθαίνουμε περισσότερα για την Wanda Maximoff και την ολοκληρωτική της μεταμόρφωση στην Scarlet Witch, η οποία έχει στο πλευρό της τον (νεκρό; ζωντανό; νεκραναστημένο; ψεύτικο;) Vision, τον πιο «ανθρώπινο« χαρακτήρα όλου του υπερηρωικού σύμπαντος της Marvel, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ρομπότ.

Η παραγωγή όλης της σειράς κόστισε 225 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την την πιο ακριβή τηλεοπτική σειρά όλων των εποχών. Πρωταγωνιστούν οι: Elisabeth Olsen, Paul Bettany, Kathryn Hahn, Teyonah Parris, Kat Dennings κ.ά.

Το WandaVision αποτελεί την πρώτη παραγωγή της ‘4ης φάσης’ του Κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel, και την 1η σειρά από τις προγραμματισμένες για το Disney+. Δύο εβδομάδες μετά το τέλος του, θα κάνει την πρεμιέρα της η σειρά ‘The Falcon and the Winter Soldier’. Τέλος, περιμένουμε τον Σεπτέμβρη του 2021 την σειρά ΄Loki’ και τα Χριστούγεννα του 2021 την τρίτη ταινία Spiderman με τίτλο ‘No Way Home’.

Δείτε το επίσημο τρέιλερ της σειράς WandaVision