Όταν το βιβλίο με τα σκίτσα ενός νεαρού κοριτσιού πέφτει σε μια παράξενη λίμνη, τα σχέδιά της ζωντανεύουν – απρόβλεπτα, χαοτικά και επικίνδυνα αληθινά. Καθώς η πόλη αρχίζει να καταρρέει, εκείνη και ο αδελφός της πρέπει να εντοπίσουν τα πλάσματα προτού προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά.

Ο πατέρας τους, σε έναν αγώνα δρόμου για να τους βρει μέσα στο χάος, πρέπει να διασχίσει μια πόλη σε κρίση για να ενώσει ξανά την οικογένειά του και να σταματήσει την καταστροφή που ποτέ δεν σκόπευαν να προκαλέσουν.

Μια αυθεντική, συγκινητική και διασκεδαστική περιπέτεια που εξερευνά τη διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων μέσα από τη δημιουργικότητα και τη δύναμη της φαντασίας, μία τρυφερή και αστεία ιστορία μέσα από τα μάτια ενός κοριτσιού.

Κατάλληλη άνω των 12 ετών.