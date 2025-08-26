Οι αγαπημένοι μας εγκληματίες επιστρέφουν και αυτή τη φορά έχουν παρέα.

Στο νέο γεμάτο δράση κεφάλαιο της πολυβραβευμένης κωμωδίας της DreamWorks Animation για μια αχτύπητη συμμορία ζώων, τα μεταμελημένα πια Κακά Παιδιά προσπαθούν (πολύ, πολύ σκληρά) να γίνουν καλά, αλλά καταλήγουν να εμπλέκονται σε μια επικίνδυνη ληστεία με παγκόσμια εμβέλεια, σχεδιασμένη από μια νέα ομάδα εγκληματιών που δεν είχαν προβλέψει: Τα Κακά Κορίτσια.

Βασισμένη στη σειρά βιβλίων μπεστ σέλερ των New York Times του Άαρον Μπλέιμπι

η οποία εκτοξεύθηκε από τα 8 στα πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας το 2022, η ταινία Τα Κακά Παιδιά 2 φιλοξενεί τις εξαιρετικές φωνές της πρώτης ταινίας. Πρωταγωνιστής ο βραβευμένος με Όσκαρ Σαμ Ρόκγουελ ως Κύριος Λύκος, ο υποψήφιος για βραβείο SAG Μαρκ Μάρον ως Κύριος Φίδι, ο υποψήφιος για SAG Κρεγκ Ρόμπινσον ως ο μάστερ μεταμφιέσεων Κύριος Καρχαρίας, ο βραβευμένος με Grammy Άντονι Ράμος ως Κύριος Πιράνχα και η βραβευμένη με Emmy Awkwafina ως χάκερ Κυρία Ταραντούλα.

Στις φωνές προστίθεται ένα νέο τρίο κωμικών ταλέντων ως τα Κακά Κορίτσια: η υποψήφια για Όσκαρ Ντανιέλ Μπρουκς (The Color Purple) ως η αρχηγός των Κακών Κοριτσιών, Κίτι Κατ, μια επικίνδυνα έξυπνη λεοπάρδαλη του χιονιού· η υποψήφια για Όσκαρ Μαρία Μπακαλόβα (Borat Subsequent Movie Film) ως Πιγκτέιλ, μια ευφυής Βουλγάρα αγριόχοιρος-μηχανικός· και η υποψήφια για Emmy και εμβληματική κωμικός Νατάσα Λιόν (Ρωσική Κούκλα, Poker Face) ως Ντουμ, ένα καυστικό κοράκι με έφεση στην εξαπάτηση.

Από τον διακεκριμένο σκηνοθέτη Πιερ Περιφέλ, και τον παραγωγό Ντέιμον Ρος, Τα Κακά Παιδιά 2 φιλοξενούν επίσης τις φωνές της υποψήφιας για Emmy Ζαζί Μπιτζ, του βραβευμένου με BAFTA Ρίτσαρντ Αγιόαντε, της βραβευμένης με Έμμυ Άλεξ Μπορστάιν και της Λίλι Σινγκ.

Την ταινία συν-σκηνοθετεί ο Τζέι Πι Σανς και τη μουσική υπογράφει ξανά ο υποψήφιος για Όσκαρ συνθέτης Ντάνιελ Πέμπερτον.

Σκηνοθεσία : Πιερ Περιφέλ Πρωταγωνιστούν : Σαμ Ρόκγουελ, Μαρκ Μάρον, Κρεγκ Ρόμπινσον, Άντονι Ράμος, Awkwafina, Ντανιέλ Μπρουκς, Νατάσα Λιόν, Μαρία Μπακάλοβα, Ζαζί Μπιτζ, Ρίτσαρντ Αγιοάντε, Λίλι Σινγκ, Άλεξ Μπόρστιν, Ντένης Μακρής, Χάρης Γρηγορόπουλος, Άγγελος Λιάγκος, Θάνος Λέκκας, Κατερίνα Τσάβαλου, Άννα Κουτσαφτίκη, Βάσια Λακουμέντα, Έλενα Δελακούρα, Μαριάνθη Σοντάκη, Μαρία Πλακίδη, Bασίλης Μήλιος, Κωνσταντίνος Λάγκος, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Γιάννης Πολιτάκης, Κατερίνα Γκίργκις, Γιώργος Σκουφής, Βαγγέλης Στρατηγάκος, Στέλιος Ψαρουδάκης, Σοφία Παναηλίδου