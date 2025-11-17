Ο Γαλαξίας περιμένει.
To Super Mario Galaxy: Η ταινία είναι το νέο animation από τον κόσμο του παιχνιδιού Super Mario Bros που ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο. Η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 2023 με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Στην παραγωγή συναντάμε ξανά τον Κρις Μελεντάντρι της Illumination και τον Σιγκέρου Μιγιαμότο της Nintendo.
Οι Άρον Χόρβαθ και Μάικλ Τζέλενικ επιστρέφουν στη σκηνοθεσία, όπως και ο Μάθιου Φόγκελ που υπογράφει ξανά το σενάριο. Τη μουσική συνθέτει και πάλι ο Μπράιαν Τάιλερ.
Καστ: Κρις Πρατ, Άνια Τέιλορ Τζόι, Τσαρλι Ντέι, Τζακ Μπλακ, Κίγκαν Μάικλ Κι, Μπένι Σαφντί, Κέβιν Μάικλ Ρίτσαρντσον, Μπρι Λάρσον
Σενάριο: Μάθιου Φόγκελ
Σκηνοθεσία: Άρον Χόρβαθ, Μάικλ Τζέλενικ
Παραγωγή: Κρις Μελεντάντρι, Σιγκέρου Μιγιαμότο
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply