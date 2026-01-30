Με πρωταγωνιστές τους Stray Kids, το διεθνές φαινόμενο της K-Pop, σε μια ζωντανή εμφάνιση από την παγκόσμια περιοδεία τους που έσπασε ρεκόρ, μαζί με αποκλειστικό υλικό από τα παρασκήνια και συνεντεύξεις του συγκροτήματος, το Stray Kids: The dominATE Experience είναι μια επική συναυλιακή ταινία που προσφέρει στους θαυμαστές μια καθηλωτική εμπειρία από την πρώτη σειρά και μοναδική πρόσβαση στο αγαπημένο τους συγκρότημα.

Σκηνοθεσία : Πολ Νταγκντέιλ σε συνεργασία με τη Φάρα Εξ (σκηνές ντοκιμαντέρ)

Πρωταγωνιστούν : Μπανγκ Τσαν, Λι Νο, Τσανγκμπιν, Χάντζιν, ΧΑΝ, Φίλιξ, Σούνγκμιν, I.N

