Με πρωταγωνιστές τους Stray Kids, το διεθνές φαινόμενο της K-Pop, σε μια ζωντανή εμφάνιση από την παγκόσμια περιοδεία τους που έσπασε ρεκόρ, μαζί με αποκλειστικό υλικό από τα παρασκήνια και συνεντεύξεις του συγκροτήματος, το Stray Kids: The dominATE Experience είναι μια επική συναυλιακή ταινία που προσφέρει στους θαυμαστές μια καθηλωτική εμπειρία από την πρώτη σειρά και μοναδική πρόσβαση στο αγαπημένο τους συγκρότημα.
Σκηνοθεσία : Πολ Νταγκντέιλ σε συνεργασία με τη Φάρα Εξ (σκηνές ντοκιμαντέρ)
Πρωταγωνιστούν : Μπανγκ Τσαν, Λι Νο, Τσανγκμπιν, Χάντζιν, ΧΑΝ, Φίλιξ, Σούνγκμιν, I.N
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply