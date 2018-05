Star Wars: May the 4th be with you! 10 πράγματα που δεν γνωρίζαμε για τις ταινίες

Star Wars: May the 4th be with you! 10 πράγματα που δεν γνωρίζαμε για τις ταινίες

Το Star Wars ή Πόλεμος των Άστρων αν προτιμάτε, σήμερα έχει την παγκόσμια μέρα του! Ναι, οι φανατικοί fans της σειράς (και ο υπογράφων), σήμερα γιορτάζουμε την 4η Μαΐου! Η αλλιώς την Παγκόσμια μέρα Star Wars. May The 4th be with you…

Έτσι βρήκαμε 10 πράγματα που δεν γνωρίζαμε για τα 6 έπη του George Lucas, τα οποία έμελλε να αλλάξουν την ιστορία των sci-fi ταινιών, δημιουργώντας έναν τεράστιο πυρήνα fans αλλά και merchandise!

Ορίστε λοιπόν 10 πράγματα που δεν γνωρίζαμε:

1. Η σειρά των ταινιών εμπνεύστηκε από της ταινίας του Akira Kurosawa, Yojimbo και The Hidden Fortress.

2. Το όνομα Jedi (δηλαδή των ιπποτών που προστατεύουν τον Γαλαξία) προέρχεται από το Jidai Geki, το οποίο είναι χαρακτηρισμός που αποδίδεται στους samurai.

3. Σήμερα 4 Μαΐου δεν γιορτάζονται τα γενέθλια του δημιουργού του Star Wars, George Lucas, όπως αρχικά είχε επικρατήσει. Τα γενέθλια του Lucas είναι στις 14 Μαΐου και όλες οι ταινίες κυκλοφορούσαν μετά τις 14!

4. Στην ταινία «Η Αόρατη Απειλή» ο Yoda (ο δάσκαλος των Jedi) έχει 3 δάχτυλα. Στις επόμενες ταινίας έχει 4!

5. Τα συλλεκτικά νομίσματα της Ομοσπονδίας της ταινίας είναι… νόμιμα στα νησιά Niue που βρίσκονται στον Ειρηνικό από το 2011!

6. Η φράση «Έχω ένα πολύ κακό προαίσθημα για αυτό» ακούγεται σε όλες τις ταινίες της σειράς.

7. Το όνομα του θρυλικού robot της ταινίας, R2-D2 βγήκε από την κωδική ονομασία που δίνουν οι ηχολήπτες όταν θέλουν να αναφερθούν στις σκηνές που βάζουν τα ηχητικά εφέ.

8. Το Millenium Falcon, το όχημα του οχήματος που οδηγά ο Han Solo (ή Harrison Ford) πήρε το σχήμα του από ένα… burger!

9. To πρόσωπο του Yoda (και ειδικά τα μάτια του) είναι εμπνευσμένο από εκείνο του Albert Einstein!

10. Tο May the 4th be with you, αποτελεί λογοπαίγνιο της φράσης «May The Force Be With You», της ευχής που δίνουν οι ιππότες Jedi ο ένας στον άλλον.