Dead of Winter

Σκηνοθεσία: Μπράιαν Κερκ

Σενάριο: Νίκολας Τζέικομπσον-Λάρσον, Ντάλτον Λιμπ

Παίζουν: Έμμα Τόμσον, Τζούντι Γκριρ, Μαρκ Μεντσάκα

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κρίστοφερ Ρος

Σκηνογραφία: Ντέιβιντ Χίντλ

Μοντάζ: Τιμ Μιούρελ

Μουσική: Βόλκερ Μπερτελμάν

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 9 Οκτωβρίου 2025

Διάρκεια: 97΄

Η Mπαρμπ, χήρα και ιδιοκτήτρια ενός μικρού καταστήματος αλιευτικών ειδών, ξεκινά ένα προσκύνημα στη λίμνη Χίλντα, στην απομακρυσμένη βόρεια Μινεσότα. Εκεί πέρασε τις πρώτες της διακοπές με τον πρόσφατα αποθανόντα σύζυγό της και εκεί έχει υποσχεθεί να σκορπίσει τις στάχτες του. Χτυπημένη από χιονοθύελλα, χάνεται σε δευτερεύοντες δρόμους κοντά στη λίμνη και σταματά για βοήθεια σε μια απομονωμένη καλύβα στο δάσος. Εκεί ανακαλύπτει μια νεαρή γυναίκα, την Λία η οποία κρατείται αιχμάλωτη από ένα επικίνδυνο ζευγάρι. Οι απαγωγείς είναι οπλισμένοι και αποφασισμένοι να δολοφονήσουν. Η Μπαρμπ βρίσκεται ώρες μακριά από την πλησιέστερη πόλη και χωρίς σήμα στο κινητό της, όμως συνειδητοποιεί ότι είναι η μόνη ελπίδα επιβίωσης της νεαρής γυναίκας. Ακολουθεί ένα ανελέητο θρίλερ που εκτυλίσσεται σε μια επική έρημο, με μια όμορφη ιστορία αγάπης στο επίκεντρό του.

Σύνοψη

Μια γυναίκα, ταξιδεύοντας μόνη στη χιονισμένη βόρεια Μινεσότα, θα προσπαθήσει να σώσει ένα νεαρό κορίτσι από τους απαγωγείς του.