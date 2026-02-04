Το θρίλερ τρόμου «Speak no Evil» («Κραυγή σιωπής», 2024, διάρκειας 106’) με τους James McAvoy, Mackenzie Davis, Scoot McNairy και σκηνοθεσία του James Watkins θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Μια φιλική επίσκεψη διακοπών παίρνει σκοτεινή τροπή, όταν η ευγένεια παγιδεύει μια οικογένεια σε μία αυξανόμενη απειλή αποκαλύπτοντας πώς η σιωπή μπορεί να γίνει όπλο τρόμου. H συνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 8/2 (22:00).

