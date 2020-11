Οσκαρικές ταινίες σε Α’ τηλεοπτική προβολή, όπως το υποψήφιο για OSCAR® «Harriet» με τη Σίνθια Ερίβο, πρεμιέρες νέων τηλεοπτικών σειρών, όπως την ιταλική παραγωγή της ITV, «Romulus» και την κωμική σειρά «Moonbase 8», αλλά και μαραθώνιους νέων σειρών, με όλα τα επεισόδια back-2-back, όπως το αστυνομικό «Petra» και την sci-fi σειρά «Motherland: Fort Salem», θα παρακολουθήσουν αυτή την εβδομάδα οι τηλεθεατές, στα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV.

Σε Α’ πανελλήνια προβολή απευθείας στην COSMOTE TV διατίθεται, από αυτή την εβδομάδα, η νέα περιπέτεια του Μελ Γκίμπσον «Ληστεία στην Καταιγίδα» (Force of Nature). Η ταινία είναι διαθέσιμη για ενοικίαση, μέσα από τη νέα δυνατότητα (PVoD Πρεμιέρες) της on demand υπηρεσίας Movies Club της COSMOTE TV.

Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες της εβδομάδας 6-11/11:

Harriet

Το υποψήφιο για 2 OSCAR βιογραφικό δράμα εποχής «Harriet» αφηγείται την αληθινή ιστορία της Χάριετ Τάμπμαν (Σίνθια Ερίβο), της Αφροαμερικανής που ξέφυγε από τα δεσμά της δουλείας και κατάφερε να απελευθερώσει εκατοντάδες άλλους σκλάβους μέσα από μια σειρά αποστολών φυγάδευσης. Η δια χειρός Κάσι Λέμονς (Eve’s Bayou, The Caveman’s Valentine, Talk to Me) δραματική ταινία θα μεταδοθεί σε Α’ τηλεοπτική προβολή, την Κυριακή 8/11, στις 21.00, στο COSMOTE CINEMA 1HD (ζώνη Blockbuster).

Romulus

Την επική ιστορία της γέννησης και δημιουργίας της Αιώνιας Πόλης, της Ρώμης, παρουσιάζει η νέα παραγωγή της ITV, « Romulus ». Η ιστορική δραματική σειρά, που είναι γυρισμένη στην πρωτότυπη λατινική γλώσσα, μας μεταφέρει στον 8ο π.Χ. αιώνα, όπου δύο άντρες και μια γυναίκα διαμορφώνουν την τύχη τους μέσα από αντίξοες συνθήκες, οδηγώντας στη δημιουργία της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας όλων των εποχών. Το «Romulus» θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 7/11 στο COSMOTE SERIES HD, με δύο επεισόδια back-2-back (22.00 & 23.00).

Moonbase 8

Η νέα κωμική σειρά επιστημονικής φαντασίας « Moonbase 8 » μας συστήνει τρεις ενθουσιώδεις αστροναύτες, οι οποίοι κυνηγούν την πολυπόθητη ευκαιρία να επιλεχθούν για μια αποστολή της NASA στη Σελήνη. Κατά τη διάρκεια της απαιτητικής εκπαίδευσής τους, μία σειρά απρόβλεπτων καταστάσεων θα τους φέρει στα όριά τους. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τον υποψήφιο για Όσκαρ Τζον Σ. Ράιλι (Chicago, Stan & Ollie), τον υποψήφιο για 14 βραβεία Emmy Φρεντ Άρμισεν (Saturday Night Live, Portlandia), αλλά και τον Τιμ Χάιντκερ (Bridesmaids, Us, Ant-Man and the Wasp), ο οποίος υπογράφει και το σενάριο της σειράς (Τρίτη 10/11, 21.30, COSMOTE SERIES HD).

Κάθε νέο επεισόδιο των δύο σειρών -μετά την προβολή του- θα είναι διαθέσιμο μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS, ο οποίος περιλαμβάνει περισσότερες από 145 σειρές και 225 κύκλους επεισοδίων.

The Traveller – Motherland: Fort Salem -Petra

Με 3 νέες σειρές για ατελείωτο binge–watching εμπλουτίζεται αυτή την εβδομάδα και το κανάλι COSMOTE SERIES MARATHON HD. Ειδικότερα, την Παρασκευή 6/11, το γαλλικό αστυνομικό δράμα «The Traveller» -που κάνει πρεμιέρα με τα 2 πρώτα επεισόδια της σειράς- θα μας συστήσει τον εκκεντρικό πρώην αστυνομικό Τόμας Μπαρέσκι (Έρικ Καντονά), ο οποίος ξανανοίγει ανεξιχνίαστες υποθέσεις δολοφονίας (18.00), ενώ μέσα από το παράλληλο σύμπαν της sci-fi σειράς «Motherland: Fort Salem», θα παρακολουθήσουμε την εκπαίδευση κοριτσιών και αγοριών με μαγικές ικανότητες, που στρατολογούνται στη μάχη κατά της τρομοκρατίας (22.00). Πρεμιέρα κάνει στο κανάλι αυτή την εβδομάδα και το ιταλικό αστυνομικό θρίλερ «Petra» για μία αντισυμβατική αστυνομικό με νομικές γνώσεις, η οποία επιλύει δύσκολες υποθέσεις και εξιχνιάζει βίαια εγκλήματα στην πόλη της Γένοβα (Σάββατο 7/11, 23.30).

Ένα γενναίο ψέμα (The Good Lie)

Η βραβευμένη με OSCAR Ρις Γουίδερσπουν υποδύεται μία κοινωνική λειτουργό που προσπαθεί να βοηθήσει 4 Σουδανούς πρόσφυγες που φτάνουν στις ΗΠΑ το 2001, με στόχο να βρουν δουλειά και να φέρουν κοντά τους την αδελφή του ενός, η οποία ζει με ανάδοχη οικογένεια στη Βοστόνη. Την ταινία, που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, υπογράφει σκηνοθετικά ο Φιλίπ Φαλαρντό της ταινίας «Ο Εξαιρετικός Κύριος Lazhar» (Τετάρτη 11/11, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD, Ladies First).

Νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες σε Α’ προβολή αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Ληστεία στην Καταιγίδα (Force of Nature)

Με νέους πολυαναμενόμενους κινηματογραφικούς τίτλους εμπλουτίζεται αυτή την εβδομάδα η νέα on demand κατηγορία της υπηρεσίας Movies Club για ενοικίαση ταινιών αμέσως μετά την κινηματογραφική τους πρεμιέρα ή σε Α’ πανελλήνια προβολή.

Έκρηξη Θυμού (Unhinged)

Ειδικότερα, από την Πέμπτη 5/11 είναι διαθέσιμα για ενοικίαση το θρίλερ «Έκρηξη Θυμού» (Unhinged), με τον βραβευμένο με OSCAR Ράσελ Κρόου να ενσαρκώνει έναν ψυχοπαθή που καταδιώκει μία γυναίκα με την οποία διαπληκτίστηκε στον δρόμο, το θρίλερ «Άλυτη» του Μίνωα Νικολακάκη, σε συμπαραγωγή COSMOTE TV, το ψυχολογικό θρίλερ «Το μυστικό μας» (The secrets we keep), με τη Νούμι Ραπάς στο ρόλο της Μάγια, μίας γυναίκας που απαγάγει τον γείτονά της ζητώντας εκδίκηση για τα εγκλήματα του B’ Παγκοσμίου Πολέμου που πιστεύει ότι εκείνος έχει διαπράξει, καθώς και η οικογενειακή ταινία animation «Ο Βασιλιάς Γάιδαρος» (Donkey King).

Διαθέσιμη στην υπηρεσία και σε Α’ πανελλαδική προβολή απευθείας στην COSMOTE TV, είναι η νέα ταινία δράσης του Μελ Γκίμπσον «Ληστεία στην Καταιγίδα» (Force of Nature), όπου υποδύεται έναν αστυνομικό που προσπαθεί να απομακρύνει τους ενοίκους ενός κτιρίου κατά τη διάρκεια μεγάλου τυφώνα στο Πουέρτο Ρίκο.

Όλες οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες μέσω της υπηρεσίας Movies Club για 48 ώρες από την ενοικίασή τους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών στο site της COSMOTE TV: https://www.cosmote.gr/cosmotetv