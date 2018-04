Γιγαντιαία τέρατα εναντίον του «Rock» Ντουέιν Τζόνσον, νομίζουμε ότι έχουμε να κάνουμε με το απόλυτο pop-corn movie για το 2018. Ο επιστήμονας πρωτοζωολόγος Ντέιβις Οκόγιε (Ντουέιν Τζόνσον), ένας άνδρας που κρατάει τον κόσμο σε απόσταση, μοιράζεται έναν ακλόνητο δεσμό με τον Τζορτζ, έναν εντυπωσιακά έξυπνο γορίλα τον οποίο φροντίζει από τη γέννησή του. Αλλά ένα παράνομο γενετικό πείραμα που πήγε στραβά μεταμορφώνει τον πράο γορίλα σε ένα οργισμένο τέρας.

Τα πράγματα θα χειροτερέψουν, όταν σύντομα αποκαλύπτεται πως υπάρχουν και άλλα ζώα-κυνηγοί που έχουν τροποποιηθεί με παρόμοιο τρόπο. Καθώς τα προσφάτως δημιουργημένα τέρατα διασχίζουν την Βόρεια Αμερική καταστρέφοντας τα πάντα στο διάβα τους, ο Οκόγιε συμμαχεί με έναν αναξιόπιστο γενετικό μηχανικό για να φτιάξουν ένα αντίδοτο, μέσα σε ένα πεδίο μάχης που συνεχώς χειροτερεύει, όχι μόνο για να αποτρέψει μια παγκόσμια καταστροφή, αλλά και για να σώσει το τρομακτικό τέρας που ήταν κάποτε φίλος του.

Στο «Rampage: Το Απόλυτο Χάος» πρωταγωνιστούν ο Ντουέιν Τζόνσον («San Andreas», «Furious Seven», η υποψήφια για Όσκαρ, Ναόμι Χάρις («Moonlight»), η Μαλίν Άκερμαν (τηλεοπτική σειρά «Billions»), ο Τζέικ Λέισι (τηλεοπτική σειρά «Girls»), ο Τζο Μανγκανιέλο («Magic Mike XXL», τηλεοπτική σειρά «True Blood») και ο Τζέφρι Ντιν Μόργκαν (τηλεοπτική σειρά «The Walking Dead»). Μαζί τους οι Π. Τζ. Μπερν («The Wolf of Wall Street»), Μάρλεϊ Σέλτον («Solace»), Μπριάν Χιλ («San Andreas»), Τζακ Κουέιντ («The Hunger Games: Catching Fire») και Ματ Τζέραλντ (τηλεοπτική σειρά «Daredevil»). Η σκηνοθεσία της ταινίας είναι του Μπραντ Πέιτον, το σενάριο είναι των Ράιαν Ένγλ, Κάρλτον Κουζ και Ράιαν Τζ. Κόνταλ, σε ιστορία του Ράιαν Ένγλ, βασισμένο στο video game Rampage.

Τα πλάσματα του «Rampage» θα ζωντανέψουν στη μεγάλη οθόνη από τον αναγνωρισμένο υπεύθυνο των VFX Κόλιν Στράους («San Andreas», «X-Men: Apocalypse»), και την πέντε φορές βραβευμένη με Όσκαρ εταιρία οπτικών εφέ Weta Digital (τριλογία «The Lord of the Rings», «Dawn of the Planet of the Apes»). Η ταινία «Rampage: Το Απόλυτο Χάος» αποτελεί την τρίτη συνεργασία των Τζόνσον και Πέιτον, τρία χρόνια μετά το blockbuster «San Andreas», που έφτασε στο παγκόσμιο box office τα 475 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις.

Η ταινία «Rampage: Το Απόλυτο Χάος» θα βγει στις ελληνικές αίθουσες στις 12 Απριλίου 2018, και σε 3D από την Tanweer.