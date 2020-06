Τι συμβαίνει όταν δύο ερασιτέχνες ντετέκτιβ μπλέκονται στις πιο περίεργες και αστείες υποθέσεις; Τότε, γεννιέται η κωμική σειρά «Swedish Dicks», με δημιουργό και πρωταγωνιστή τον Σουηδό ηθοποιό Πίτερ Στορμάρε, τα επεισόδια της οποίας θα μπορούμε πλέον να απολαμβάνουμε στην Cosmote TV.

Πρεμιέρα του Swedish Dicks στην Cosmote TV στις 8 Ιουλίου – 23:00 με back2back επεισόδια

O Peter Stormare έχει συμμετάσχει με επιτυχία στα Prison Break, Fargo movie, Minority Report, American Gods, Teenage Mutant Ninja Turtles προστίθεται από τις 8 Ιουλίου στο πρόγραμμα του COSMOTE SERIES HD, του αφιερωμένου σε σειρές καναλιού της

COSMOTE TV.

Στην πρεμιέρα της σειράς (8/7, 23.00) θα προβληθούν back2back όλα τα επεισόδια της 1 ης και της 2 ης σεζόν, ενώ θα είναι ταυτόχρονα διαθέσιμα -όλα μαζί-μέσα από την δωρεάν on demand υπηρεσία COSMOTE TV Plus.

Αρχικά, η σειρά προβαλλόταν στην σουηδική τηλεόραση με επιτυχία, μέχρι να ξανά γυριστεί σε αμερικανική βερσιόν με την συμμετοχή του πολυταλαντούχου Keanu Reeves.

Τι συμβαίνει στην ξεκαρδιστική σειρά;

Ο Πίτερ Στορμάρε υποδύεται έναν πρώην κασκαντέρ, τον Ίνγκμαρ, ο οποίος εργάζεται- χωρίς άδεια- σαν ιδιωτικός ντεντέκτιβ στο Λος Άντζελες. Όταν γνωρίζεται με τον πρώην DJ Άξελ (Γιόχαν Γκλανς), αποφασίζουν να ιδρύσουν το γραφείο εξιχνίασης υποθέσεων «Swedish Dicks».

Στην προσπάθειά τους να λύσουν τις υποθέσεις που αναλαμβάνουν μπλέκουν σε κωμικοτραγικές καταστάσεις, ενώ βρίσκονται αντιμέτωποι με την Τζέιν Μακ Κίνει (Τρέισι Λορντς), ιδιοκτήτρια του μεγαλύτερου γραφείου ντετέκτιβ στο Λος Άντζελες.

Στο «Swedish Dicks» συμμετέχουν επίσης ο Κιάνου Ρίβς (The Matrix, Constantine, The Lake House), η Τζέιν Λέβι

(Don’t Breathe, What If, Zoey’s Extraordinary Playlist). Ακόμη, θα δούμε και την Ελληνίδα ηθοποιό Ιωάννα Τριανταφυλλίδου σε ρόλο έκπληξη.

Μαζί με τον Πίτερ Στορμάρε τη σειρά υπογράφουν οι Γκλεν Λαντ, Πίτερ Σετμαν και Άντριου Λόουερι, ενώ στην ομάδα των παραγωγών συναντάμε και την Ελληνίδα Δωροθέα Πασχαλίδου.

Δείτε το τρέιλερ της πρώτης σεζόν της σειράς Swedish Dicks